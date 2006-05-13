  1. سیاست
  2. سایر
۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۲:۱۴

البرادعي :

آژانس همچنان براي حل دوستانه پرونده هسته اي ايران تلاش مي كند

آژانس همچنان براي حل دوستانه پرونده هسته اي ايران تلاش مي كند

مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي از تداوم تلاشهاي اين ارگان براي حل دوستانه موضوع هسته اي ايران خبر داد .

به گزارش خبرگزاري مهر،"محمد البرادعي"مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي درگفتگو با يكي از شبكه هاي تلويزيوني هلند همچنين تصريح كرد: فشارهاي موجود در جامعه بين المللي بر سر برنامه هسته اي ايران همگي از تلاش براي حل ديپلماتيك و مسالمت آميز اين پرونده ناشي مي شود.

وي كه به تازگي با " كاندوليزا رايس " وزير امورخارجه آمريكا گفتگوهايي را درباره ايران انجام داده ،خاطر نشان كرد: گفتگوهاي پي در پي، اميد به حل موضوع هسته اي ايران به بهترين شكل ممكن را افزايش مي دهد .

" البرادعي " افزود : در حال حاضر آمريكايي ها نيز براي حل دوستانه پرونده هسته اي ايران تلاش مي كنند .

مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي در ادامه گفت : ايران بايد در راستاي شفاف سازي بيشتر گامهاي جدي و مهمي بردارد .

البرادعي همچنين روز پنج شنبه در يك كنفرانس مطبوعاتي در آمستردام هلند اظهار داشت : " من خوشبين هستم".

وي افزود : " من تصور مي كنم كه ايده بسيارخوبي براي شوراي امنيت است كه تامل كند تا راه براي گفتگوها باز شود و ما زمان بيشتري براي بازگشت بر سر ميز مذاكره و فرصتي براي يافتن راه حلي پايدار داشته باشيم ."

کد مطلب 311590

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها