آژانس همچنان براي حل دوستانه پرونده هسته اي ايران تلاش مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر،"محمد البرادعي"مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي درگفتگو با يكي از شبكه هاي تلويزيوني هلند همچنين تصريح كرد: فشارهاي موجود در جامعه بين المللي بر سر برنامه هسته اي ايران همگي از تلاش براي حل ديپلماتيك و مسالمت آميز اين پرونده ناشي مي شود.

وي كه به تازگي با " كاندوليزا رايس " وزير امورخارجه آمريكا گفتگوهايي را درباره ايران انجام داده ،خاطر نشان كرد: گفتگوهاي پي در پي، اميد به حل موضوع هسته اي ايران به بهترين شكل ممكن را افزايش مي دهد .

" البرادعي " افزود : در حال حاضر آمريكايي ها نيز براي حل دوستانه پرونده هسته اي ايران تلاش مي كنند .

مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي در ادامه گفت : ايران بايد در راستاي شفاف سازي بيشتر گامهاي جدي و مهمي بردارد .

البرادعي همچنين روز پنج شنبه در يك كنفرانس مطبوعاتي در آمستردام هلند اظهار داشت : " من خوشبين هستم".



وي افزود : " من تصور مي كنم كه ايده بسيارخوبي براي شوراي امنيت است كه تامل كند تا راه براي گفتگوها باز شود و ما زمان بيشتري براي بازگشت بر سر ميز مذاكره و فرصتي براي يافتن راه حلي پايدار داشته باشيم ."