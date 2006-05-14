ناتو همكاري هاي خود را با روسيه افزايش مي دهد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از ريانووستي ، " جان كلستون " معاون ناتو با اعلام اين مطلب افزود : سازمان پيمان آتلانتيك شمالي در نظر دارد در راستاي مبارزه با تروريسم كه از جمله برنامه هاي اين ارگان بين المللي است همكاري ها خود با روسيه تقويت كرده و بهبود بخشد .

وي در ادامه اظهار داشت : افزايش همكاري هاي امنيتي ناتو و روسيه مي تواند از اهميت بسزايي برخوردار باشد .

معاون ناتو همچنين تصريح كرد : ناتو همواره در صدد تحكيم و تقويت مناسبات دوجانبه خود با كشورهايي است كه داراي منافع مشترك هستند .

اين در حالي است كه چندي پيش " سرگئي ايوانف " وزير امور خارجه روسيه گفت : روسيه در راستاي تحكيم روابط خود با سازمان پيمان آتلانتيك شمالي در نظر دارد مانور مشتركي را با آنها طراحي و به مرحله اجرا در آورد .

وي درباره اين مانور مشترك افزود : روسيه و ناتو به منظور مبارزه با تروريسم و تبعات آن تصميم به انجام اين مانور نظامي گرفتند .

وزير دفاع روسيه تصريح كرد : روسيه از سال گذشته تصميم گرفت تا براي مبارزه با تروريسم همكاري هاي مشتركي با ناتو داشته باشد .