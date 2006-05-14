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۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۵، ۱۵:۴۲

براي مبارزه با تروريسم ،

ناتو همكاري هاي خود را با روسيه افزايش مي دهد

سازمان پيمان آتلانتيك شمالي در نظر دارد براي تحقق اهداف از پيش تعيين شده همكاري هاي خود را با روسيه افزايش دهد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از ريانووستي ، " جان كلستون " معاون ناتو با اعلام اين مطلب افزود : سازمان پيمان آتلانتيك شمالي در نظر دارد در راستاي مبارزه با تروريسم كه از جمله برنامه هاي اين ارگان بين المللي است همكاري ها خود با روسيه تقويت كرده و بهبود بخشد .

وي در ادامه اظهار داشت : افزايش همكاري هاي امنيتي ناتو و روسيه  مي تواند از اهميت بسزايي برخوردار باشد .

معاون ناتو همچنين تصريح كرد : ناتو همواره در صدد تحكيم و تقويت مناسبات دوجانبه خود با كشورهايي است كه داراي منافع مشترك هستند .

 اين در حالي است كه چندي پيش " سرگئي ايوانف " وزير امور خارجه روسيه گفت : روسيه در راستاي تحكيم روابط خود با سازمان پيمان آتلانتيك شمالي در نظر دارد مانور مشتركي را با آنها طراحي و به مرحله اجرا در آورد .

وي درباره اين مانور مشترك افزود : روسيه و ناتو به منظور مبارزه با تروريسم و تبعات آن تصميم به انجام اين مانور نظامي گرفتند .

وزير دفاع روسيه تصريح كرد : روسيه از سال گذشته تصميم گرفت تا براي مبارزه با تروريسم همكاري هاي مشتركي با ناتو داشته باشد .

کد مطلب 311593

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