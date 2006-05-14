همسويي آمريكا و اروپا در حل پرونده هسته اي ايران ضرورت دارد

به گزارش خبرگزاري مهر،"كورت فولكر" معاون بخش اروپا - اوراسيا در وزارت امورخارجه آمريكا در گفتگو با روزنامه اتريشي استاندارد درباره موضوع هسته اي ايران تصريح كرد: به عقيده من اتخاذ سياست واحد در ميان اروپايي ها و آمريكايي ها در حل موضوع هسته اي ايران موثر و مهم خواهد بود .

وي ادعا كرد كه جامعه بين المللي بايد فشارهاي خود را بر ايران افزايش داده و راهي براي پايان دادن به اختلافات موجود پيدا كند .

فولكردر بخش ديگري از اين گفتگو با اشاره به حادثه تروريستي 11 سپتامبر سال 2001 ميلادي و ضروري دانستن همكاري اروپا و آمريكا در مبارزه با تروريسم، اظهار داشت : به عقيده من اين امري است كه كشورهاي اروپايي مي توانند در حل جدي آن مشاركت كامل داشته باشند .

اين ديپلمات ارشد آمريكايي در ادامه تصريح كرد : يكي از مسائلي كه مي تواند در حل معضل تروريسم موثرواقع شود، شفاف سازي درباره زندان گوانتانامو و فعاليتهاي سازمان اطلاعات مركزي آمريكا در كشورهاي اروپايي است .

فولكر با اشاره به انتشار برخي گزارشها دررسانه هاي اروپايي درباره عملكرد سيا در اروپا خاطرنشان كرد: رسانه هاي اروپايي نبايد بدون در نظر گرفتن جوانب موجود به انتشار اخبار مختلف دست بزنند .

وي مدعي شد : آمريكا همواره در پي آن است كه با ايفاي نقش محوري در جهان تحولي عظيم در مسائل بين المللي ايجاد كند .