دو غرفه اختصاصي براي دو هنرمند فقيد در موزه سينماي ايران گشايش يافت



به گزارش خبرنگار هنري " مهر " پيش از اين غرفه هاي اختصاصي براي علي حاتمي ، عزت الله انتظامي ، خانواده مخملباف ، عباس كيارستمي در اين موزه فعال شده بود و افتتاح دو غرفه تازه در راستاي بررسي افراد موثر در تاريخ سينماي ايران انجام شده است .

خانواده اين دوهنرمند با اهداي اسناد ، مدارك و يادگاري هاي با ارزش آنان ، امكان آشنايي علاقمندان با گوشه هايي از زندگي حرفه اي در سينماي ايران را فراهم كرده اند .

گفتني ست اقدامات ديگري در پربار كردن موزه سينماي ايران در دست اجراست . موزه سينما پس از راه اندازي در سال 1377 در خيابان لاله زار در سال 1381 به محل تازه خود واقع در عمارت باغ فردوس انتقال يافت . اين موزه در گام نخست توانست اسناد ،ابزار ، فيلم ، فيلمنامه ، عكس،كتاب،نشريات ، و اشيائ مربوط به تاريخ سينماي ايران را جمع آوري كند و در فضايي مناسب به نمايش عمومي بگذارد . موزه سينما درگام دوم راه اندازي سه تالار ويژه را در برنامه خود دارد ؛ تالار سينماي دفاع مقدس ، تالار سينماي كودك و تالار صدا . در اين سه تالار هر آنچه به عنوان نشانه اي براي شناخت سه موضوع انتخابي در سينماي ايران موجود باشد به نمايش گذاشته مي شود . در تالار صدا علاوه برتاريخ صدا در سينما مراجعه كنندگان مي توانند اسناد صوتي موجود از هنرمندان ، دولتمردان ، سياستمداران ، ادبا و ... را به انتخاب خود گوش كنند .



اين مرحله كه به عنوان فاز دوم موزه طراحي شده تا ابتداي بهمن ماه سال جاري مورد بهره برداري قرار مي گيرد .

همچنين اقداماتي براي كسب مجوز جهت احداث يك سالن سينما در جوار موزه انجام شده است .سالن مذكور كه پس از بهره برداري از فاز دوم موزه به مرحله اجرا مي رسد داراي 300 صندلي خواهد بود و فيلم هاي روز سينما در آن به نمايش در مي آيد .

موزه سينما ايران يكي از بي نظير ترين موزه هاي سينمايي در سراسر دنياست . مرور آثار موجود در غرفه هاي مختلف مخاطب را با تلفيق نامحسوس دنياي جادويي و خيال انگيزسينما و فرهنگ ايراني به خوبي آشنا مي كند .

هزينه بليط ورودي موزه در مقابل آنچه مخاطب علاقمند بواسطه بازديد از سينماي ايران در مي يابد بسيار ناچيز است . ضمن آنكه بناي موزه نيز خود به لحاظ معماري داراي ويژگي هاي بصري چشمنوازي ست .

گفتني ست موزه سينما با حمايت معانت امور سينمايي ، سازمان ميراث فرهنگي ، شهرداري تهران ، بنياد سينمايي فارابي و همياري دست اندر كاران سينما تا اين مرحله پيش آمده است ضمن اينكه رئيس جمهور نيز در مراسم افتتاح اين موزه در مورد اختصاص منابع مالي مناسب براي تسريع در تكميل طرح هاي موجود قول مساعد داده كه همچنان ميسر نشده است .

ديدار از موزه سينماي ايران همه روزه به غير از دوشنبه ها و ايام سوگواري از ساعت 13تا 17 در سانس هاي يك ساعت و نيمي براي عموم آزاد است .