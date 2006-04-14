رسول اكرم(ص) الگويي حسنه براي مسلمانان است

جواد آرين منش عضو كميسيون فرهنگي مجلس در گفتگو با خبرنگار " مهر" پيامبر (ص) را الگويي حسنه براي مسلمانان بر شمرد و گفت: ما نمي توانيم از الگوهاي غربي پيروي كنيم و بايد الگويي متناسب با مقتضيات فرهنگي جامعه خود و متكي بر ارزشهاي اخلاقي و اسلامي ارائه كرده و به تبعيت از آن بپردازيم و هيچ الگويي بهتر از رسول اكرم (ص) در ابعاد مختلف سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي و ... نيست.

وي پيامبر (ص) را مجموعه اي از فضايل انساني دانست و افزود: هدف ما رسيدن به يك جامعه توسعه يافته در حوزه هاي گوناگون است و رسول اكرم و خاندان پاكش بهتر از هر كسي مي توانند ما را براي رسيدن به اين جامعه ، آرماني ياري كنند، چرا كه خود نقش مؤثري در استكبار ستيزي و عدالت گستري داشته اند.

آرين منش با اشاره به اينكه توجه به رفتار و گفتار پيامبر مي تواند مسلمانان را به وحدت برساند گفت: شعار ما در سال گذشته " همبستگي و مشاركت ملي " بود امسال نيز در پي رسيدن به آن در ابعاد گسترده تر هستيم چرا كه پيامبر (ص) عامل وحدت ميان مسلمين بوده و همه نهادها و دستگاههاي دولتي و غيردولتي بايد از روش و سيره ايشان الگو گرفته و آن را به راهكاري اجرايي و عملي تبديل كنند.

وي در خصوص اختصاص بودجه به سازمان هاي مختلف در سال پيامبر و به منظور پرداختن به شخصيت ايشان گفت: بودجه مجلس سال پيش بسته شده و اعتبارات قابل ملاحظه به سازمانهاي فرهنگي تعلق گرفته است و اينكه به چه موضوعي بپردازند و توليداتشان در چه زمينه اي باشد، نيازمند قانون نيست و تنها در اختيار خودشان است.