تصميم گيري هاي موردي نظام شهرسازي تهران را بهم ريخته است

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر دكتر محمود احمدي نژاد امروز در حاشيه ديدار خود از شهروندان منطقه يك شهرداري تهران در جمع خبرنگاران افزود: بيشترين مشكلات مردم در مراجعات خود به شهرداري ناشي از تناقض و تغيير مداوم قوانين مربوط به ساخت وساز است و اين مسئله موجب برخورد سليقه اي مسئولان ، بي قاعدگي ساخت و ساز در شهر و بلاتكليفي مردم شده است .

وي ادامه داد: به علت سود آور بودن ساخت وساز در منطقه يك شهرداري ،در سالهاي گذشته روند ساخت وسازدراين منطقه با سرعت و بدون رعايت قوانين شهرسازي و معماري انجام شده است و به همين علت ضمن از بين رفتن فضاي سبز و بافت دلنشين و قديمي اين منطقه، مشكلات زيادي براي تردد و رفت وآمد شهروندان ساكن اين منطقه به وجود آمده است .

وي اضافه كرد : سياست جديد شهرداري و شوراي شهر تهران اين است كه از اين پس همه اقدامها و فعاليتهاي شهرسازي و معماري در تهران منطبق با اصول شهرسازي و معماري باشد و به هيچوجه آرامش و سلامت زندگي شهروندان را فداي كسب درآمد و منافع شهرداري نمي كنيم .

دكتر احمدي نژاد گفت : حتي اگر با خالي شدن خزانه شهرداري مواجه شويم براي كسب درآمد به تضييع حقوق شهروندان اقدام نمي كنيم و در مورد كسب درآمد از محل فروش تراكم،اعتقاد ما اين است كه با وجود آنكه فروش مازاد تراكم به صلاح شهر نيست اما ركود و توقف ساخت وساز در شهر تهران زيانهاي بيشتري را به شهر تحميل مي كند.

وي افزود: شهرداري تهران با كمك و همكاري شوراي شهر با جديت در تلاش است تا از توقف ساخت وساز در تهران جلوگيري كند واميدواريم بتوانيم ضمن رعايت اصول شهرسازي و معماري با تدوين طرحهاي جديد بازار ساخت وساز را در تهران به حركت درآوريم و از ركود آن جلوگيري كنيم .

وي ادامه داد : توقف ساخت وساز ضررهاي جبران ناپذيري به شهر وارد مي كند و در حالي كه شهر مانند يك موجود زنده و پويا به نوسازي و بازسازي مطابق شرايط روز دارد، ركود ساخت و ساز شهر تهران را مشكلات جديد تري مواجه مي كند.

وي گفت : باوجود آنكه در زمان حاضر شهرداري با مشكلات درآمدي زيادي مواجه است اما در تلاشيم تا منابع مالي جديدي براي شهرداري تعريف كنيم و در صورت تصويب و مشخص شدن ضوابط دريافت عوارض شهرداري به منظورپرداخت به موقع اين عوارض و جلوگيري از فشار مضاعف به شهروندان ، طرح تقسيط عوارض شهري به شهرداري را درتهران اجرا مي كنيم .

وي افزود : يكي ديگري از منابع جديد درآمدي استفاده از منابع و مستغلات و املاك در اختيار شهرداري است به همين منظور گروهي از كارشناسان مامور شده اند تا با شناسايي امكانات موجود در شهرداري، براي استفاده بهينه از اين منابع و تامين بخشي از هزينه هاي شهرداري از اين طريق اقدام شود .

وي در مورد تخريب بافتهاي طبيعي به خصوص در شمال تهران گفت : شهرداري تهران با جديت در حفظ فضاهاي سبز ، باغها و بافتهاي طبيعي در تهران تاكيد دارد اما متاسفانه با وجود همكاري مراجع قضايي براي برخورد سريع با افرادي كه به اين فضاها آسيب مي رسانند اما روند موجود براي برخورد با اين پديده كند است .

وي ادامه داد : به منظورحفاظت از باغها و فضاهاي سبز تهران طرحي در شوراي شهر تهيه شده است كه بر اساس آن ضمن حفظ باغها ، مالكان اين فضاها مي توانند بر اساس قوانين موجود به ساخت وساز در ملك خود اقدام كنند كه اميدواريم با اجراي اين مصوبه بتوانيم قدم موثري در حفاظت از باغها در تهران برداريم .