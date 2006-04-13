تصميم گيري نهايي درباره نامزد نخست وزيري عراق بار ديگر به تعويق افتاد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه،حسن الشمري از اعضاي ائتلاف عراق يكپارچه و از حزب فضيلت (به رياست نديم الجابري) اظهار داشت كه نشست تا اطلاع ثانوي به تاخير افتاده است.



وي افزود: علت به تاخير افتادن اين نشست، زمان بيشتر براي تلاشها براي متقاعد كردن برخي گروهها به تغيير موضعشان در قبال جعفري است



الشمري گفت:"برخي طرفها در ائتلاف همچنان بر نامزدي جعفري پافشاري مي كنند و معتقدند كه اين مسئله بر اساس سازوكارهاي دمكراسي صورت گرفته است و بايد به آن احترام گذاشت، درحالي كه طرفهاي ديگر معتقدند كه رفتن به پارلمان براي تصميم گيري در اين زمينه درست نيست و برخي گروهها هم با نامزدي وي مخالف هستند."

وي تاكيد كرد كه ائتلاف مي خواهد به يك ديدگاه واحدي دست يابد و اين بستگي به تصميم گيري نهايي درباره مسئله نامزدي جعفري با ديگر ليستهاي خارج از ائتلاف دارد.



الشمري ابرازعقيده كرد كه اين مسئله در نهايت تحت نظارت پارلمان حل خواهد شد، اما ضرورتا تا دوشنبه آتي تحقق نخواهد يافت.

وي درباره اين سوال كه اگر ديگر فراكسيونهاي پارلماني همچنان بر نامزدي جعفري اصرار كنند، وضعيت چگونه خواهد بود، پاسخ داد: اسامي ديگري مانند قاسم داوود وعادل عبدالمهدي و يك نامزد از حزب فضيلت مطرح هستند.



جبهه التوافق(اقليت سني) كه داراي 44 كرسي در پارلمان است به همراه ائتلاف كردها(53 كرسي)، ليست العراقيه به رهبري اياد علاوي(25 كرسي) و جبهه گفتگوي ملي به رهبري صالح المطلك(11 كرسي) با نامزدي ابراهيم الجعفري همچنان مخالفت مي كنند.



جعفري سه شنبه تاكيد كرده است كه همچنان برنامزدي خود پافشاري مي كند، زيرا دولت را غنيمت نمي داند كه از آن صرف نظر كند.