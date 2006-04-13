50 عراقي در ادامه حملات تروريستي كشته و زخمي شدند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، يك مسئول وزارت كشورعراق اعلام كرد: بر اثر انفجار يك دستگاه خودروي بمب گذاري شده در يك بازار در منطقه شيعه نشين بغداد دست كم 13 شهروند عراقي كشته و 8 تن ديگر مجروح شدند.

وي افزود: حادثه زماني اتفاق افتاد كه خودروي پارك شده حامل بمب درنزديكي بازارمنفجر شد و براساس آمار اوليه در اين انفجار دستكم 13 شهروند عراقي كشته و 8 تن ديگر زخمي شدند.



اين عمليات تروريستي يك روزپس از انفجارخودروي بمب گذاري شده در منطقه شيعه نشين در شمال بغداد صورت گرفت كه در نتيجه آن 26 عراقي كشته و 70 تن ديگر زخمي شدند.

بر اساس اعلام منابع امنيتي عراق در جريان حملات پراكنده عراق دستكم 6 عراقي كشته و 4 تن ديگر ربوده شدند .

يك منبع در وزارت كشور عراق در اين باره گفت : مهاجمان مسلح با حمله به خودروي حامل كارمندان وزارت بهداشت، يك تن را كشته و يك تن ديگر را زخمي كردند.

وي افزود : يك شهروند عراقي هم امروز بر اثر انفجار بمب دست ساز در مسير عبور كاروان نيروهاي آمريكايي در منطقه المنصور كشته شد .

در شهر بغداد، انفجار بمب دست ساز در مسير عبور نيروهاي پليس در نزديكي سفارت تركيه يك مجروح برجاي گذاشت .

بعد از ظهر امروز هم 7 شهروند عراقي درحمله خمپاره اي به ساختمان وزارت تجارت در منطقه الدوره مجروح شدند.

در منطقه محموديه بمبي در مسير عبور نيروهاي كماندوي عراقي منفجر شد كه منجر به كشته و زخمي شدن دو تن از آنها شد.

در كركوك دو شهروند كه براي ارتش عراق در منطقه حويجه كار مي كردند، كشته شدند .



منابع عراقي گفتند در دو حمله جداگانه به كاروان نيروهاي آمريكايي در حويجه دو شهروند عراقي كشته و يك تن ديگر زخمي شد.