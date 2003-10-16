جهان به نتايج سفر البرادعي به ايران چشم دوخته است

به گزارش خبرگزاري مهر روزنامه آلماني زبان تاگس اشپيگل درخصوص فعاليتهاي هسته اي ايران نوشت : ايران تا آخر ماه اكتبر فرصت دارد تا به شفاف سازي فعاليتهاي هسته اي خود بپردازد . اين در حالي است كه همواره جوامع بين المللي بخصوص برخي كشورهاي اروپايي ادامه روابط خود با ايران را منوط به امضاي پروتكل الحاقي پيمان ان پي تي از سوي اين كشور اعلام كرده اند .

اين روزنامه در ادامه نوشت : آژانس بين المللي انرژي اتمي در گزارش اخير خود اعلام كرده است كه ابهاماتي در فعاليتهاي هسته اي كشورهاي ايران و كره شمالي به چشم مي خورد كه بايد بزودي اين نكات برطرف شود .

" پير گلد اشميت " نماينده رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي كه به منظور بررسي فعاليتهاي هسته اي ايران وارد اين كشورشده است ، ابراز اميدواري كرد كه اين سفر نتايج مثبتي به دنبال داشته باشد .

اين درحالي است كه سازمان ملل نيزاعلام كرده است ، درصورتي كه ضرورت داشته باشد، بازرساني را به اين كشور اعزام خواهد كرد .

اين روزنامه در ادامه با اشاره به اظهارات نماينده ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي نوشت : علي اكبر صالحي معتقد است كه كليه فعاليتهاي هسته اي ايران صلح آميز است. وي همچنين نسبت به نتيجه بازرسي هاي آژانس بين المللي اتمي بسيار خوشبين است .

تاگس اشپيگل در ادامه با اشاره به ادعاي مقامات آمريكايي مبني بر غيرمتعارف بودن فعاليتهاي هسته اي ايران نوشت : مقامات آمريكايي بارها اعلام كرده اند كه ايران بايد فعاليتهاي هسته اي خود را متوقف كند . آنها همچنين مدعي هستند كه چنانچه فعاليتهاي هسته اي ايران كنترل نشود ، اين كشور طي دو يا سه سال آينده با توليد بمب اتمي همانند كره شمالي بعنوان خطري براي ساير كشورها محسوب خواهد شد .

اين روزنامه در ادامه به سخنان جك استراو وزير امورخارجه انگليس مبني بر اينكه احتمال حمله نظامي به ايران وجود دارد اشاره كرده و مي افزايد : با توجه به اينكه مقامات ايران بارها از صلح آميزبودن فعاليتهاي هسته اي خود خبر مي دهند اما بايد سطح همكاريهاي خود را بيش از پيش با آژانس بين المللي انرژي اتمي افزايش دهد .

تاگس اشپيگل افزود: غلامرضا آقازاده رئيس سازمان انرژي اتمي ايران اعلام كرده است كه ايران همواره به انرژي اتمي نيازمند است و به هيچ عنوان نمي تواند از آن چشم پوشي كند .

اين روزنامه درخاتمه نوشت: اكنون سراسرجهان به سفر محمد البرادعي رئيس آژانس بين الملي انرژي اتمي و هيات همراه وي چشم دوخته اند تا شاهد نتايج و ارزيابي بازرسان آژانس و البرادعي از سفر به ايران باشند. محمدالبرادعي قرار است دوهفته آينده گزارش خود را درباره بازرسي هاي اخير بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي اعلام كند .



