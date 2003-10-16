فلمينگ: ايران در چارچوب قوانين بين المللي مجاز به غني سازي اورانيوم است



وي در گفتگويي اختصاصي با خبرنگار "مهر" افزود : "هيچ مرجعي از ايران درخواست نكرده است كه برنامه هاي هسته اي خود را متوقف كند. مسئله غني سازي اورانيوم نيز چنانچه براي توليد سوخت و مصارف متعارف به كار رود، منعي ندارد."

وي با اشاره به اينكه هنوز برخي نكات درباره غني سازي اورانيوم در ايران از قبل باقي مانده است، تصريح كرد: "آژانس در حال حاضر در پي آن است كه مسانل روشن نشده قبلي را شفاف نمايد."

فلمينگ اظهار داشت: "در صورت اينكه ايران فقط به صورت متعارف برنامه هاي هسته اي خود را به كار گيرد، هيچ گونه محدوديتي نخواهد داشت."

وي تاكيد كرد : اين نكته در معاهده منع تكثير سلاح هاي هسته اي نيز تصريح شده است."

سخنگوي آژانس بين الملل انرژي اتمي كه به همراه دبير كل سازمان ملل به ايران آمده است، افزود: " بر اساس اين معاهده چنانچه اعضاي امضا كننده از فناوري هسته اي خود به صورت غير متعارف استفاده كنند، موظف هستند كه برنامه را متوقف نمايند."

فلمينگ در باره برخورد دوگانه قدرتهاي بزرگ در زمينه دستيابي به فناوري هسته اي ، خاطر نشان كرد : "از ديدگاه آژانس بين المللي انرژي اتمي هيچ كشوري مجاز نيست از برنامه هاي هسته اي به طور غير متعارف استفاده كند و بازرسان آژانس از همه پايگاههاي فني ديگر كشورها بازرسي مي كنند تا هيچ گونه نقطه ابهامي باقي نماند."

وي تاكيد كرد : "همانطور كه بارها پيش از اين نيز اعلام شده است، ايران همكاري خود با آژانس را در زمينه برنامه هاي هسته اي افزايش داده است. اما ما انتظار داريم اين همكاري به حد صد در صد برسد كه هنوز چنين شرايطي فراهم نشده است."







مليسا فلمينگ در پاسخ به سوالي كه آيا آژانس از كشورهايي همچون هند و پاكستان در خواست خواهد كرد كه از توليد تسليحات هسته اي دست بردارند ياخير گفت: "اين كشورها هنوز معاهده منع گسترش تسليحات هسته اي را امضا نكرده اند و بنابراين آژانس مسئوليتي در قبال فعاليت هاي هسته اي آنان ندارد."وي با اشاره به اينكه آژانس بين المللي انرژي اتمي سازماني سياسي نيست، مجبور كردن چنين كشورهايي به امضاي NPT را از حوزه وظايف آژانس خارج دانست و گفت اين وظيفه شوراي امنيت است." فلمينگ در پاسخ به اين سوال كه آيا با توجه به همكاري هاي فزاينده ايران و شفافيت اين كشور در برنامه هاي هسته اي، تعيين ضرب الاجل امري غير دوستانه و حاكي از عدم تفاهم جلوه خواهد كرد، ابراز داشت: "تعيين ضرب الاجل براي ايران از سوي شوراي حكام آژانس صورت گرفته است و در واقع جامعه بين الملل خواستار چنين امري شده اند ."وي در پاسخ به اينكه آيا ممكن است در عوض همكاري هاي ايران ضرب الاجل برداشته شود و يا مدت آن افزايش يابد گفت: "تعيين ضرب الاجل براي امضاي پروتكل الحاقي تا به حال درباره كشورهاي ديگر اتخاذ نشده است و حذف و يا طولاني كردن اين مدت در حال حاضر امكان پذير نيست. " فلمينگ ابراز اميدواري كرد ضرب الاجل تعيين شده به نقاط روشني ختم شود.فلمينگ ضمن اشاره به همكاري هاي روز افزون ايران با آژانس گفت : " ما همچون قبل در مورد برنامه هاي هسته اي متعارف در زمينه هاي پزشكي و غيره با ايران همكاري هاي فني خواهيم داشت تا اين كشور نيز بتواند همگام با تمام جهان از علم هسته اي بهره مند شود."وي خاطر نشان كرد گزارش نهايي آژانس درباره ايران هرگز تحت فشار آمريكا تنظيم نخواهد شد. فلمينگ ياد آور شد كه دكتر البرادعي دبير كل آژانس بر دقيق و فني بودن گزارش هاي اين آژانس درباره همه كشورها تاكيد شديد دارد.سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي در پايان افزود : مقامات ايران درك مناسبي از درخواست هاي آژانس درباره برنامه هاي هسته اي خود دارند."