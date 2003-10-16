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۲۴ مهر ۱۳۸۲، ۱۷:۱۵

براي مقابله باحمله احتمالي رژيم صهيونيستي

ارتش سوريه به حال آماده باش كامل در آمد

ارتش سوريه به حال آماده باش كامل در آمد

منابع خبري اعلام كردند كه ارتش سوريه به منظور پاسخ به هرگونه حمله نظامي رژيم صهيونيستي به اين كشور ، به حال آماده باش در آمد .

به گزارش خبرگزاري مهر، شبكه خبري الجزيره از دمشق گزارش داد: نيروهاي ارتش سوريه به منظور دفع هرگونه حمله نظامي رژيم صهيونيستي به خاك اين كشوربه حال آماده باش درآمدند .
اين منبع خبري  به جزييات بيشتر درباره اين خبراشاره اي نكرد . 

کد مطلب 31205

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