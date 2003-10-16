ارتش سوريه به حال آماده باش كامل در آمد

به گزارش خبرگزاري مهر، شبكه خبري الجزيره از دمشق گزارش داد: نيروهاي ارتش سوريه به منظور دفع هرگونه حمله نظامي رژيم صهيونيستي به خاك اين كشوربه حال آماده باش درآمدند .

اين منبع خبري به جزييات بيشتر درباره اين خبراشاره اي نكرد .