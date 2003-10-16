بعد از تدوين قانون اساسي و تشكيل دولت بهانه اي براي باقي ماندن اشغالگران وجود نخواهد داشت

به گزارش خبرگزاري مهر، مسعود بارزاني درگفتگو با روزنامه فرامنطقه اي الشرق الاوسط بار ديگر نسبت به عواقب ورود نظاميان تركيه به عراق هشدار داد.

وي تاكيد كرد، ورود نظاميان تركيه منجر به وخامت و نابساماني بيشتر اوضاع امنيتي عراق خواهد شد.

بارزاني افزود : بين اعضاي شوراي انتقالي در مخالفت با دخالت تركيه اجماع وجود دارد. وي تاكيد كرد، آمريكايي ها به ما اطمينان داده اند ، مخالف تجزيه عراق هستند .

وي همچنين هرگونه استقلال طلبي اكراد از عراق را تكذيب كرد و گفت: اين اتهام بي پايه و اساس است و ما به وحدت و يكپارچگي عراق پايبند هستيم .

وي در مورد اتهام برخي در مورد حمايت نيروهاي پيشمرگ كرد از اشغالگران گفت : ما از نيروهاي اشغالگر حمايت نخواهيم كرد بلكه تعامل ما بر اساس توافق حاصله در كنفرانس معارضان در لندن است مبني بر اينكه عراق آينده ، دمكراتيك و داراي پارلمانخواهد بود و با شركت گروههاي مختلف و به صورت فدرال شكل خواهد گرفت و براين اساس يك اجماع براي همكاري به منظور بازپس گيري قدرت و حاكميت و پركردن خلاء ايجاد شده بعد از سرنگوني صدام اتخاذ شده است .

وي در مورد علت انحلال ارتش عراق گفت : دراين رابطه با ما مشورت نشد و بهتر بود فقط واحدهاي ويژه وابسته به گارد رياست جمهوري منحل مي شد.

وي درمورد موضع خود درباره رابطه با اسراييل و اينكه، آيا عراق با اين رژيم تماس برقرار خواهد كرد يا موضعي تندتر اتخاذ مي كند؟ اظهار داشت : موضع عراق هرگز مغاير موضع كشورهاي عرب نخواهد بود هر موضعي كه كشورهاي عربي اتخاذ كنند ما هم اتخاذ خواهيم كرد .

رهبر حزب دمكرات كردستان درمورد زمان تدوين قانون اساسي جديد عراق گفت: هيچ اختلافي در اين مورد وجود ندارد بلكه گروههاي عراقي بر تدوين قانون اساسي جديد عراق اتفاق نظر دارند و در اين راستا كميته آماده سازي براي ارائه پيشنهادهاي مربوط به راهكار تدوين قانون اساسي تشكيل شده است .

بارزاني افزود: در مورد تدوين قانون اساسي فتوايي از آيت الله سيستاني مبني براين كه اين كميته بايد منتخب باشد ، صادر شده و اين مساله بسيارخوبي است كه ما از آن حمايت كرده و آن را ترجيح مي دهيم، تدوين قانون اساسي به زمان زيادي وقت نياز دارد و ما نمي خواهيم، اشغالگري طول بكشد ، اشغالگري تنها در صورت تدوين قانون اساسي و انتخابات و تشكيل پارلمان پايان مي يابد.

وي در مورد اين سوال كه در مواضع عراقي ها شكاف و دودستگي وجود دارد و اينكه گروهي خواستار پايان فوري اشغال عراق و برخي از مقاومت برضد اشغالگران حمايت مي كنند، گفت : تصويري كه از عراق ارائه مي شود تصويري تحريف شده و غير واقعي است ، ما مي خواهيم كشورهاي عربي به ملت عراق كمك كنند، ما همچنان از تبعات 35 سال حكومت ديكتاتوري رنج مي بريم و به جاي تشكيك و ترديد انتظار داريم اعراب براي حل مشكلات به ما كمك كنند .

رهبرحزب دموكرات كردستان عراق تاكيد كرد اگر نيروهاي خارجي بعد از تدوين قانون اساسي و انتخاب پارلمان و تشكيل دولت ازعراق خارج نشوند ما با آنها به عنوان نيروهاي اشغالگر برخورد خواهيم كرد.

وي در مورد ورود نيروهايي از كشورهاي همسايه به عراق گفت ، ما هيچ كشورهمسايه را به دست داشتن در اين گونه اعمال متهم نمي كنيم اما اين افراد از كشورهاي مجاور وارد عراق شده اند وداراي تابعيتهاي گوناگون هستند.

