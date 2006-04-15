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۲۶ فروردین ۱۳۸۵، ۸:۴۸

متفاوت بودن نرخ محصولات پتروشيمي رانت يك ميليارد دلاري ايجاد كرده است

متفاوت بودن نرخ محصولات پتروشيمي رانت يك ميليارد دلاري ايجاد كرده است

رئيس كميسيون انرژي گفت : شوراي اقتصاد تا دوماه آينده درباره يكسان سازي نرخ محصولات پتروشيمي تصميم‌گيري مي‌كند .

كمال دانشيار درگفتگو با خبرنگار اقتصادي مهر درباره آخرين وضعيت يكسان سازي نرخ محصولات پتروشيمي گفت :  سالانه بيش از يك ميليارد دلار درآمد ارزي به دليل متفاوت بودن نرخ محصولات پتروشيمي در داخل با خارج از كشور از جيب دولت خارج مي شود.

وي افزود : براساس گزارش مدير عامل شركت ملي صنايع پتروشيمي ، درحال حاضر عدم يكسان سازي نرخ محصولات پتروشيمي باعث شده است كه هر روز بر ميزان خروج مواد اوليه محصولات پتروشيمي به خارج از كشور افزوده شود به گونه اي كه عده اي از رانت جويان با خريد اين محصولات با قيمت پايين ، نسبت به فروش آن به چند برابر قيمت خريداري شده در خارج از كشور اقدام مي كنند .

وي در پاسخ به پرسش ديگر "مهر" گفت : با توجه به اينكه يكسان سازي نرخ محصولات پتروشيمي آثار تورمي زيادي به همراه خواهد داشت؛ درنتيجه شوراي اقتصاد درحال بررسي همه جوانب اين تصميم است ولي پيش بيني مي شود تا دوماه آينده دراين باره تصميم گيري شود.

رئيس كميسيون انرژي همچنين درباره تاخير در راه اندازي بورس نفت گفت : بورس نفت عليرغم اينكه مجلس از راه اندازي آن حمايت هاي زيادي كرد اما در راه اندازي با تاخير مواجه شده است .

وي تاكيد كرد كه وزارت نفت بايد فاز اول اين بورس را تا آخر بهار سال جاري كه فروش فراورده هاي نفتي است راه اندازي كند .

دانشيار در پايان گفت : راه اندازي اين بورس با فروش فراورده هاي نفتي آغاز و به خود نفت مي رسد .
کد مطلب 312087

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