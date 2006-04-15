نمايشگاه "حمايت از رسول خدا(ص)" برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه المدينه، در مسجد ام الخير در منطقه صفاي عربستان نمايشگاه "حمايت از رسول خدا(ص)" شامل مجموعه اي از مجسمه هايي كه داستان هجرت نبي اكرم(ص) را به مدينه منوره به تصوير مي كشد، از چهارشنبه 12 آوريل ( 23 فروردين) آغاز و تا يك هفته ادامه دارد.

شيخ عادل ريان امام و خطيب اين مسجد با اشاره به حوادث اخير و تعرضاتي كه به شخصيت حضرت محمد (ص) شده است، اظهار داشت: به دنبال تعدي به نبي اكرم(ص) چاره اي جز آشنا كردن غير مسلمانان و حتي مسلمانان و كودكان با شخصيت برجسته نبي اكرم (ص) با هر وسيله و با هر شيوه اي نداشتيم، از اين رو اين نمايشگاه را به منظور ياري و حمايت از پيامبر اكرم(ص) برگزار كرديم.

اين نمايشگاه وقايع تاريخي مربوط به حضرت محمد(ص) را از زمان نزول وحي تا هجرت به مدينه منوره به تصوير مي كشد و بخشهايي چون آزار و اذيت نبي اكرم(ص) از سوي دشمنان، غار حراء، اختفاي ايشان و زماني كه به مدينه منوره مهاجرت كردند و با استقبال بسياري از سوي مردم اين شهر روبه رو شد را شامل مي شود .

اين نمايشگاه قسمتي مخصوص براي كودكان دارد و سرودها، موسيقي و قصه هايي در زمينه داستانها و روايتهاي مذكور و اتفاقاتي كه براي حضرت محمد (ص) رخ داده است، ارائه مي شود .