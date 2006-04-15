مراسم تصليب عيسي بن مريم(ع) برگزار شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، پاپ بنديكت شانزدهم و هزاران نفر از مؤمنان مسيحي در مراسم روز جمعه مقدس كه تنها نور شمع آن را روشن مي كرد، روز تصليب عيسي مسيح(ع) را گرامي داشته و مراسم طواف گامه هاي چليپا ( چهارده صليب كه بالاي چهارده تنديس يا تصوير به نماد چهارده مرحله تصليب حضرت عيسي(ع) قرار مي دهند و مؤمنان مسيحي آن را طواف مي كنند) را روز گذشته برگزار كردند.

پاپ گفت: زماني كه با شر در دنيا رو به رو مي شويم نبايد بي تفاوت بود، رنجي كه از سوء استفاده عليه كودكان ايجاد مي شود، تهديد عليه كانون خانواده ، تفرقه در دنيا و شكاف ميان غني و فقير از جمله موارد شر در دنيا محسوب مي شود.

سخنراني 5 دقيقه اي پاپ در پايان رسمي ترين و با تشريفات ترين رويداد تقويم مسيحيت محسوب مي شود صورت گرفت و يك خانواده ايتاليايي، يك دانشجوي آمريكايي در مدرسه ديني، يك راهبه جوان، دو راهب فرانسيسكن از سرزمين مقدس و جواناني از نيجريه، آنگولا، كره و مكزيك صليب را به دور ميدان باستاني رم و به نشانه جامعيت كليسا حركت دادند.

امروز شنبه 26 فروردين ماه نيز در كليساي باسيليكاي سنت پيتر مراسم شبانگاهي عيد پاك برگزارمي شود و روز پس از آن به عيد پاك، رستاخير عيسي بن مريم(ع) اختصاص دارد.