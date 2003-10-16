تندروهاي آمريكا ديدگاه كينه توزانه خود برضد ارزشهاي اسلامي و انساني را برملا كردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، بشاراسد رييس جمهور سوريه گفت: درفاصله ميان اجلاس كنفرانس سران كشورهاي اسلامي در دوحه و برگزاري كنفرانس كنوني در مالزي شاهد تغييرات بنيادين در صحنه بين المللي بوده ايم كه تاثيرات و پيامدهاي سوئي بر ضد كشورها و ملتهاي مسلمان داشته است.

اسد كه امروز در دهمين اجلاس سران كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي در پوتراجاياي مالزي سخن مي گفت، افزود: به وجود آورند گان اين حوادث ، گمشده خود را در حملات 11 سپتامبر درآمريكا يافتند و به گروهي تندرو و داراي نيتهاي مغرضانه و شوم در دولت آمريكا فرصت و بهانه دادند تا براي حمله ناگهاني به ارزشها و مباني انساني، ديدگاه متوحش خود بر ضد جامعه انساني را برملا كنند.

رييس جمهور سوريه اظهار داشت : تندروهاي حكومت آمريكا به جاي در پيش گرفتن اصل گفتگو و تفاهم، اصل قدرت و زور را و به جاي عدالت ، ظلم را و به جاي تسامح ، نژاد پرستي را درپيش گرفتند.

بشار اسد افزود: متعصبان و تندروهاي آمريكا با خلق دشمن غيرواقعي و ساختگي براي خود، نام اسلام را بر آن گذاشتند و پوشش اسلام را بر دشمن موهوم خود پوشاندند درحالي كه اسلام از آن مبري بود .

وي افزود: آنها به فرهنگهاي لغت اصطلاح جديدي اضافه كردند كه در طول تاريخ نشنيده بوديم و آن واژه تروريسم اسلامي بود و براي ربط دادن ميان تروريسم و اسلام اين مطلب را به ذهن كساني كه از حقيقت اسلام آگاه نبودند القا كردند كه تروريسم ملازم اسلام يا ركن اساسي از اركان آن است .

بر اساس اين گزارش ، بشار اسد به طور مستقيم به تصويب قانون تحريم سوريه در مجلس نمايندگان آمريكا كه مستلزم مجازاتهاي اقتصادي و ديپلماتيك بر ضد اين كشور است اشاره نكرد.

