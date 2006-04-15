مقام معظم رهبري از نمايشگاه پوسترهاي جهان اسلام بازديد كردند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي موسسه فرهنگي هنري صبا، همزمان با سومين كنفرانس بين المللي حمايت از حقوق مردم فلسطين در سالن اجلاس، مقام معظم رهبري از نمايشگاه هنري فلسطين در حاشيه اين همايش بزرگ تصوير گر مظلوميت و مقاومت فرزندان انتفاضه در سرزمين معراج از منظر خلاقيت هنرمندان است بازديد كردند.

اين نمايشگاه شامل 120 پوستر از آثار اولين دوسالانه بين المللي پوستر جهان اسلام (با موضوع فلسطين) و نيز 5 اثر از هنرمندان فلسطيني بوده كه قرار تس بزودي با افتتاح موزه فلسطين هنر در اين مجموعه به نمايش درآيد.