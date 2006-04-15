"شاهزاده سرزمين آلان" با تكنيك نوين فيلمبرداري ساخته مي شود

به گزارش خبرنگار تلويزيوني " مهر "، اين سريال نخستين مجموعه تلويزيوني كودكانه است كه بر اساس يكي از مدرن ترين شيوه هاي توليد و فيلمبرداري در كشورمان ساخته مي شود. با استفاده از اين شيوه كه gold shat نام دارد، بخش هايي از داستان با دست روي فيلم كشيده مي شود و به اين وسيله بخش هايي خيال انگيز يا فانتزي كه اجراي آن به وسيله دكور كار دشواري است يا حتي برخي از موجودات افسانه اي برخوردار از قدرت هاي غير عادي كه بازآفريني آنها به وسيله جلوه هاي ويژه سخت يا پر هزينه است، روي فيلم كشيده مي شود و به طريقي با تصاوير بازيگران در هم آميخته مي شود.



مجموعه تلويزيوني كودكانه " شاهزاده سرزمين آلان " كه تهيه كنندگي و كارگرداني آن را حسين مختاري بر عهده دارد به بازگويي افسانه اي مي پردازد كه ريشه در دوران ايران باستان دارد و به زمان پيش از ساسانيان مي پردازد. در اين اثر تلفيقي از واقعيت هاي موجود در كتاب هاي كهن و قصه هاي ايراني بازمانده از گذشته و فانتزي و خلاقيت فيلمنامه نويس اثر به وجود آمده است. به همين دليل علاوه بر اينكه به وجه خيال انگيزي سريال توجه شده، ريشه هاي كهن داستاني آن نيز تا حدود زيادي حفظ گرديده است.



داستان اين سريال كه به وسيله محمد غلامپور به نگارش در آمده است، داستان نوجواني در زمان هاي گذشته را روايت مي كند كه شاهزاده اي جستجوگر است و براي اينكه بتواند تجربه هاي شخصي و جداگانه اي داشته باشد، از محل زندگي خود فرار مي كند. او در راه گردش اطراف محل زندگيش گرفتار راهزن ها مي شود كه بخشي از دارايي هاي او را مي دزدند. در ادامه اين سفر شاهزاده با يك نوجوان رعيت آشنا مي شود و اين دو شاخه از قصه اتفاقات مختلف داستان را شكل مي دهند.



در سريال كودكانه " شاهزاده سرزمين آلان " اكرم محمدي، رحيم نوروزي، كاظم هژير آزاد، حميد رضا تاج دولتي، عباس اميري، مونا مصطفوي، مريم بوباني، محمد فيلي، مرتضي ضرابي، رضا افشار و فرزانه ارسطو از جمله بازيگران اصلي هستند. همچنين حسن اسدي مدير تصويربرداري، محمد عليزاده مدير صدابرداري، محمد رضا منظوري مدير توليد و اصغر نژاد ايماني طراحي صحنه و لباس اثر را برعهده دارند.

اين مجموعه تلويزيوني در قالب 15 قسمت 30 دقيقه اي به همت گروه كودك و نوجوان شبكه يك سيما توليد مي شود.