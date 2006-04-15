فيلم "مستر ويليام" در سينماي ديگر

به گزارش خبرگزاري "مهر"، فيلم "مستر ويليام" محصول سال 2001 فرانسه به مدت 25 دقيقه در برنامه سينماي ديگر پخش مي شود. داستان مستند اين فيلم ساختگي است. اين فيلم متعلق به آرشيو يك كارگردان است. اين داستان كاملاً خيالي است و بر اساس كتاب "مردي بدون گذشته" نوشته آرتو گلاس ساخته شده است.

فيلم "بدون شهر" به كارگرداني محمود كياني فلاورجاني به مدت هشت دقيقه ساخته شده است. اين فيلم نگاهي به تلاش يك پرونده جهت لانه سازي وتخم گذاري در حمام خانه اي مي پردازد. در اين ميان پسر بچه اي مزاحم پرنده مي شود.

فيلم كوتاه انيميشن "شهري به نام ترس" به مدت پنج دقيقه پخش مي شود. اين فيلم از سري مجموعه شهري به نام ترس است كه در هر قسمت به موضوعات جالبي مي پردازد.

همچنين منشور فيلم كوتاه (معرفي سينماي كوتاه كانادا) به مدت هفت دقيقه به كارگرداني مسعود بخشي در برنامه سينماي ديگر روز دوشنبه (28 فروردين ماه) ساعت 21 از شبكه دو سيما پخش مي شود.