هيئت رئيسه دانشگاه خواجه نصير تكميل فرايند غني سازي را تبريك گفت

هيئت رئيسه دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي با صدور بيانيه اي دستاورد پژوهشگران ميهن اسلامي را در تكميل فرايند غني سازي به ملت بزرگ ايران تبريك گفت.

به گزارش خبرگزاري مهر، در اين بيانيه آمده است: انتشار اين خبر از جوار بارگاه ملكوتي حضرت ثامن الحجج (ع) موجب غرور و افتخار ايرانيان سرافراز است.



اميد است كه با توكل به خداوند بزرگ و تلاش هاي بي وقفه دانشگاهيان و پژوهشگران درعرصه هاي مختلف علوم و فناوري شاهد توفيقات روز افزون كشور بزرگ ايران باشيم.