وزير خارجه رژيم صهيونيستي از تصويب قانون اعمال مجازات آمريكا عليه سوريه حمايت كرد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازشبكه خبري الجزيره ، وي دراين باره گفت: من از تصويب طرح قانون مجازات عليه سوريه از سوي آمريكا بسيار خوشحالم زيراين امرمنجر به انزواي سوريه خواهد شد .

براساس اين گزارش، مجلس نمايندگان آمريكا امروز پيش نويس طرح اعمال قانون مجازات عليه سوريه را با 398 راي موافق درمقابل چهارراي مخالف به تصويب رساند .

اين قانون از سوريه مي خواهد تا دست از آنچه كه آمريكا ازآن به عنوان تروريسم ياد كرده بردارد و تمام نيروهاي خود را از لبنان خارج سازد .

همچنين اين قانون دمشق را ملزم به توقف فعاليتهاي خود براي تهيه سلاح كشتارجمعي ونيزارسال اسلحه به عراق كرده واين كشور حق خريد نفت از عراق را نيز ندارد .

ازميان بندهاي طرح اعمال قانون مجازات عليه سوريه كه مجلس سناي آمريكا براي اين كشوردرنظرگرفته است ممنوعيت فروش اسلحه به دمشق وخودداري از واگذاري مواد دو منظوره به اين كشوراست وهمچنين ازهرگونه كمك مالي براي طرحهاي توسعه درسوريه جلوگيري خواهد شد .

همچنين اين قانون به جرج بوش رييس جمهوري آمريكا اين اختيار را مي دهد تا حداقل اقدامات لازم كه شامل شش بند است بكارگيرد وآن ممنوعيت صادرات و واردات، جلوگيري از سرمايه گذاري، لغو پروازها به سوريه، جلوگيري از فرود هواپيماهاي سوري و يا ممانعت ازپرواز آنها درآسمان آمريكا است .

درعين حال " تام ديلاي" رهبر اكثريت جمهوري خواهان مجلس سناي آمريكا دراين باره گفت : اين طرح درچارچوب قانون مبارزه با تروريسم اتخاذ شده است و سوريه بايد هرچه سريعتردست ازحمايت تروريسم بردارد .

وي در يك كنفرانس مطبوعاتي ادعا كرد: اين قانون مي تواند به رييس جمهوري اين كشوراين اختياررا بدهد تا فشارهاي بيشتري را به دمشق از طريق اعمال تحريم اقتصادي و تعيين شرايط ويژه و قطع روابط ديپلماتيك و منزوي كردن كامل اين كشور، وارد كند.