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۲۶ فروردین ۱۳۸۵، ۱۲:۰۳

دهمين فرستنده شبكه قرآن در كرمان راه اندازي مي شود

همزمان با سالروز ميلاد با سعادت نبي مكرم اسلام (ص) و امام جعفر صادق(ع) فرستنده شبكه قرآن سيما در شهر كرمان راه اندازي مي شود و مردم اين شهر مي توانند برنامه هاي اين شبكه را به طور 24 ساعت از طريق باند UHF كانال 39 دريافت كنند.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي شبكه قرآن سيما، به دنبال تقاضاهاي گسترده مردمي و درخواستهاي مسئولين نهادها و موسسات استان كرمان و نطق هاي پيش از دستور نمايندگان اين استان در مجلس شوراي اسلامي، فرستنده مستقل شبكه قرآن سيما، در شهر كرمان راه اندازي مي گردد.

لازم به ذكر است سال گذشته فرستنده مستقل پخش برنامه هاي شبكه در 9 شهر مشهد، قم، همدان، كرمانشاه، تبريز، گرگان، اصفهان، اراك و اردبيل راه اندازي شد و با راه اندازي دهمين فرستنده در شهر كرمان جمعيت تحت پوشش برنامه هاي شبكه دركشور به بيش از 20 ميليون نفر مي رد.

انتظار مي رود با توجه به درخواستهاي مكرر مردم فرستند اين شبكه تا پايان سال جاري در شهرهاي ديگرنيز راه اندازي شود.

کد مطلب 312163

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