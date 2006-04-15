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۲۶ فروردین ۱۳۸۵، ۱۲:۲۸

در گفتگو با شبكه 4 تلويزيون انگليس اعلام شد؛

تاكيد مجدد جعفري بر قانوني بودن نامزدي اش براي نخست وزيري دولت آتي عراق

تاكيد مجدد جعفري بر قانوني بودن نامزدي اش براي نخست وزيري دولت آتي عراق

ابراهيم الجعفري با تاكيد اين مطلب كه انتخاب وي به عنوان نامزدي نخست وزيري دولت آتي عراق، از راه قانوني و دمكراسي بوده، بار ديگر اعلام كرد هرگز از نامزدي خود براي احراز اين سمت كناره گيري نخواهد كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي الجزيره، ابراهيم جعفري درگفتگو با شبكه 4 تلويزيون انگليس بارديگر تاكيد كرده است كه نامزدي اش براي سمت نخست وزير دولت آينده عراق از راه قانوني و دمكراسي انجام شده است.

نخست وزيرعراق افزود اگر احساس مي كرد كه اين مسئوليت مخالف با خواست و اراده مردم است، آن را قبول نمي كرد.

وي تاكيد كرد: آمادگي  آن را ندارد كه شاهد آن باشد كسي را كه مردم انتخاب كردند و به وي اطمينان كردند، كنارگذارده شود.

نامزد ائتلاف اكثريت پارلمان عراق افزود: نمي دانم چگونه مي توانم اطمينان ملتم را ناديده بگيرم.

ائتلاف عراق يكپارچه كه بيشترين كرسي پارلمان عراق را به دست آورد، در نيمه دوم ماه فوريه گذشته ( 23 بهمن 84) ابراهيم جعفري را به عنوان نامزد نخست وزير دولت آينده عراق معرفي كرد.

درانتخابات داخلي اين ائتلاف عادل عبدالمهدي رقيب ابراهيم جعفري براي احراز پست نخست وزيري عراق و نماينده مجلس اعلاي انقلاب اسلامي اين كشوربا اختلاف يك راي شكست خورد.

رهبران عراق پس از چهار ماه از برگزراي انتخابات كه در ماه دسامبر ( آذرماه ) برگزار شد همچنان درتلاش براي تشكيل دولت وحدت ملي در عراق هستند و ائتلاف عراق يكپارچه بزرگترين جناح پارلمان عراق تاكنون تحت فشار كردها و اهل تسنن قرار دارد تا از نامزدي ابراهيم جعفري دست بردارد.

کد مطلب 312174

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