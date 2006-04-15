تاكيد مجدد جعفري بر قانوني بودن نامزدي اش براي نخست وزيري دولت آتي عراق

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي الجزيره، ابراهيم جعفري درگفتگو با شبكه 4 تلويزيون انگليس بارديگر تاكيد كرده است كه نامزدي اش براي سمت نخست وزير دولت آينده عراق از راه قانوني و دمكراسي انجام شده است.

نخست وزيرعراق افزود اگر احساس مي كرد كه اين مسئوليت مخالف با خواست و اراده مردم است، آن را قبول نمي كرد.

وي تاكيد كرد: آمادگي آن را ندارد كه شاهد آن باشد كسي را كه مردم انتخاب كردند و به وي اطمينان كردند، كنارگذارده شود.

نامزد ائتلاف اكثريت پارلمان عراق افزود: نمي دانم چگونه مي توانم اطمينان ملتم را ناديده بگيرم.

ائتلاف عراق يكپارچه كه بيشترين كرسي پارلمان عراق را به دست آورد، در نيمه دوم ماه فوريه گذشته ( 23 بهمن 84) ابراهيم جعفري را به عنوان نامزد نخست وزير دولت آينده عراق معرفي كرد.

درانتخابات داخلي اين ائتلاف عادل عبدالمهدي رقيب ابراهيم جعفري براي احراز پست نخست وزيري عراق و نماينده مجلس اعلاي انقلاب اسلامي اين كشوربا اختلاف يك راي شكست خورد.

رهبران عراق پس از چهار ماه از برگزراي انتخابات كه در ماه دسامبر ( آذرماه ) برگزار شد همچنان درتلاش براي تشكيل دولت وحدت ملي در عراق هستند و ائتلاف عراق يكپارچه بزرگترين جناح پارلمان عراق تاكنون تحت فشار كردها و اهل تسنن قرار دارد تا از نامزدي ابراهيم جعفري دست بردارد.