"چند حكايت از چندين حكايت رحمان" براي از تلويزيون آماده مي شود

به گزارش خبرنگار تلويزيوني " مهر "، اين تئاتر تلويزيوني كه نويسندگي و كارگرداني آن را عليرضا نادري بر عهده دارد، داستان دو جوان است كه در زمان پس از جنگ در قهوه خانه اي دور افتاده در يكي از شهرهاي جنوبي كشور به مرور خاطرات خود مي پردازند. آنها به بيان اتفاقاتي در جنگ به طور همزمان مي پردازند، اما هر كدام يك اتفاق مشترك را به شكل هاي متفاوت و گوناگوني بيان مي كنند. به طريقي كه حقيقت به شكلي پنهان مي ماند. اما در ادامه بيان داستان آنها به نقطه اي مي رسند كه اتفاقات به بن بست مي رسد و اين دو از بيان بقيه داستان بازي مي مانند. در پايان مشخص مي شود كه اين دو نفر برادران رحمان هستند كه در زمان حمله عراقي ها فرار مي كنند و برادرشان شهيد مي شود.

تئاتر تلويزيوني " چند حكايت از چندين رحمان " با بازي فرهاد اصلاني، انوشيروان ارجمند، علي اوسيوند و حميد آذرنگ بازيگران اصلي هستند و تهيه كنندگي آن را حسين فرخي بر عهده دارد. اين تله تئاتر به وسيله شبكه چهار سيما توليد و پخش مي شود.