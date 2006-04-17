امسال اعتبارات عمراني اردبيل 54 درصد افزايش يافت

به گزارش خبرگزاري"مهر"، استاندار اردبيل دراين نشست در محل استانداري تشكيل شد، گفت:‌ميزان اعتبارات عمراني استان اردبيل امسال با 54 درصد افزايش نسبت به سال گذشته به 729 ميليارد ريال رسيد.

علي نيكزاد افزود:‌در توزيع اين اعتبار،حداكثر تلاش كارشناسان و مسوولان با محوريت عدالت و براساس ميزان محروميت و ديگر شاخص هاي قانوني خواهد بود.

وي در بخش ديگري از سخنان خود بر تكميل طرح هاي نيمه تمام و مساعدت مالي به شوراهاي اسلامي و شهرداري هاي مناطق مختلف استان براي آسفالت معابر خاكي شهرهاو توسعه فضاي سبزتاكيد كرد.

وي خطاب به مديران استان گفت:امسال بايد درخدمت رساني و فعاليت هاي عمراني با تنظيم برنامه هاي مناسب و تلاش مضاعف شاهد عملكرد دو چندان دستگاه هاي اجرايي باشيم.

نيكزاد براي تحقق اين مهم خواستار عملياتي كردن مصوبات سفر هاي خود به شهرستان ها و آماده كردن طرح هاي دردست اجرا براي بهره برداري در هفته دولت شد.