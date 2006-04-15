رژيم اشغالگر قدس بايد از سرزمين فلسطين خارج شود

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، نائب رئيس اول مجلس اردن در سومين كنفرانس بين المللي قدس و حمايت از حقوق مردم فلسطين با بيان اينكه رژيم صهيونيستي قانون جنگل را اجرا مي كند اظهار داشت: مي بينم كه اين رژيم در جهت پايمال ساختن حقوق حقه مردم فلسطين اقدام مي كند. اسرائيل هر كاري كه مي خواهد انجام مي دهد هيچ كس نمي تواند در مقابل اين سيستم و خودكاملي اقدامي انجام دهد.

وي تصريح كرد: در برابر اين وضعيت امروز بيش از هر زمان ديگري لازم است كه به كشور فلسطين براي گرفتن حقوق غصب شده آن كمك شود و مشكل پناهندگان فلسطيني ها حل شود.

الفايز افزود: كارهاي ستمگرانه اسرائيل نسبت به فلسطين از هر وصفي فراتر است اما سلسله اين اقدامات اسرائيل بسيار شديد است و مردم فلسطين با شرافت مبارزه مي كنند و طرح هاي اسرائيل را به شكست مي كشانند.

وي با بيان اينكه زنجير تجاوز به مقدسات اسلامي و مسيحي ادامه دارد تصريح كرد: تجاوزگري هاي اسرائيل شامل مسجد الاقصي مي شود.قوانين آسماني و اسلام تاكيد دارند كه ايمان بايد به خداوند و پيامبران باشد تاريخ از مسلمانان به ياد نمي آورد كه بر امكان مسيحي ها اهانت كرده باشند اما اسرائيلي ها همواره به امكان مقدس توهين كرده اند و همه گونه بي احترامي كرده اند.

الفايز در پايان خاطرنشان كرد: اردن با درايت و رهبري خاندان هاشمي روشن مهاجران و انصار در زمان پيامبر را در زمان حال پياده كرده است. امروز ملك عبدالله دوم براي خدمت به حقوق فلسطيني ها تلاش مي كند و اردن وظيفه خود مي داند كه همه گونه كمك مادي و معنوي به ملت فلسطين داشته باشد و تاكيد مي كند كه اسرائيل بايد از سرزمين فلسطين خارج شود.