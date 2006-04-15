بدهي 28 شركت توليدي و صنعتي به مدت يكسال استمهال شد

به گزارش خبرگزاري"مهر"،وزراي عضو كميسيون منتخب دولت مأمور رسيدگي به مشكلات واحدهاي توليدي، استمهال تسهيلات اعطايي به اين واحدها را خواستار شده بودند.
بر اساس اين گزارش، بدهي شركتهاي سيمين اصفهان، صنايع كلاچسازي، توليدي جام جهاننما (بلر)،توليدي، صنعتي كارون هوا، صنايع چوبي رز، ژنراتورسازي ايران، تعاوني 240 خرم آباد، صنايع غذايي شهد آرنگ، توليدي و صنعتي ديلمان، تعاوني كوثر مهريز، نورد گرم پيشتازان تهران، تعاوني چند منظوره كوير يزد، كيميا قندآذر، سهگانه، شركاء سه گانه و الكتريك و الكترونيك پاريز شفق به بانكها با رعايت مقررات مربوط به مدت يكسال استمهال شده است.
اين گزارش دبير خانه شوراي اطلاع رساني دولت حاكي است كه با تائيد رئيس جمهوري ، بدهي شركت هاي ايران ترمه ، تهران پتو ، صنايع غذايي كيانا ، نوساز صنعت ، ويتانا ، كيان چرخ ، آيدا كابل خراسان و چيني حميد به بانكها نيز با رعايت مقررات مربوط به مدت يكسال استمهال شد .
همچنين بدهي شركتهاي چيني گيلان، رنگسازي تهران اورانوس، ابزار مهدي و ماشينسازي عابدي به وزارت امور اقتصادي و دارايي بابت ماليات عملكرد بر اساس ضوابط قانوني و مقررات مربوط به مدت يكسال استمهال شد.
اين تصويب نامه در تاريخ 20/1/1385 به تأييد رياست جمهوري رسيده است.
نظر شما