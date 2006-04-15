  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲۶ فروردین ۱۳۸۵، ۱۲:۴۶

با تائيد رئيس جمهوري و ابلاغ به دستگاه هاي اجرايي ؛

بدهي 28 شركت توليدي و صنعتي به مدت يكسال استمهال شد

بدهي 28 شركت توليدي و صنعتي به مدت يكسال استمهال شد

با تائيد رئيس جمهوري و ابلاغ به دستگاه هاي اجرايي ، بدهي نزديك به 28 شركت توليدي و صنعتي كشور به مدت يكسال استمهال شد .

به گزارش خبرگزاري"مهر"،وزراي عضو كميسيون منتخب دولت مأمور رسيدگي به مشكلات واحدهاي توليدي، استمهال تسهيلات اعطايي به اين واحدها را خواستار شده بودند.

بر اساس اين گزارش، بدهي شركت‌هاي سيمين اصفهان، صنايع كلاچ‌سازي، توليدي جام جهان‌نما (بلر)،توليدي، صنعتي كارون هوا، صنايع چوبي رز، ژنراتورسازي ايران، تعاوني 240 خرم آباد، صنايع غذايي شهد آرنگ، توليدي و صنعتي ديلمان، تعاوني كوثر مهريز، نورد گرم پيشتازان تهران، تعاوني چند منظوره كوير يزد، كيميا قندآذر، سه‌گانه، شركاء سه گانه و الكتريك و الكترونيك پاريز شفق به بانك‌ها با رعايت مقررات مربوط به مدت يكسال استمهال شده است.

اين گزارش دبير خانه شوراي اطلاع رساني دولت حاكي است كه با تائيد رئيس جمهوري ، بدهي شركت ‌هاي ايران ترمه ، تهران پتو ، صنايع غذايي كيانا ، نوساز صنعت ، ويتانا ،‌ كيان چرخ ، آيدا كابل خراسان و چيني حميد به بانك‌ها نيز با رعايت مقررات مربوط به مدت يكسال استمهال شد .

همچنين بدهي شركتهاي چيني گيلان، رنگ‌سازي تهران اورانوس، ابزار مهدي و ماشين‌سازي عابدي به وزارت امور اقتصادي و دارايي بابت ماليات عملكرد بر اساس ضوابط قانوني و مقررات مربوط به مدت يكسال استمهال شد.
اين تصويب نامه در تاريخ 20/1/1385 به تأييد رياست جمهوري رسيده است.

کد مطلب 312247

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها