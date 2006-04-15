ايران مهد تمدن و فرهنگ اسلامي كهن و الهام بخش در جهان اسلام است

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين ديدار حداد عادل از دو كشور جمهوري اسلامي ايران و مالزي به عنوان دو كشور مهم اسلامي ياد كرد و با اشاره به اهداف كنفرانس فلسطين گفت: همه ما به عنوان مسلماناني كه به خدا و قرآن معتقد هستيم در باره ظلمي كه به مردم فلسطين مي رود، مسئول هستيم و بايد به وظيفه خود دراين ارتباط عمل كنيم.

حداد عادل همچنين به روابط خوب بين دو كشور اشاره كرد واظهار داشت: سفر مقامات دو كشور در سطوح مختلف درگسترش مناسبات في مابين بسيار موثر بوده است. مالزي از نظر ما كشور اسلامي پيشرفته اي است و بر اين باوريم كه برخلاف بعضي از كشورها، از غرب پيروي كور كورانه نمي كند و همواره در مواقع ضروري، مواضع انتقادي خود را نسبت به غرب و بويژه آمريكا حفظ كرده است.

در ادامه اين ديدار، حميد باوانته رئيس مجلس سناي مالزي نيز با ابراز خرسندي از نخستين سفر خود به جمهوري اسلامي ايران، كشورمان را مهد تمدن و فرهنگ اسلامي كهن و الهام بخش تعاليم و آموزه هاي ديني در كشورهاي مسلمان توصيف نمود و گفت: تعامل و ارتباط دو كشور جمهوري اسلامي ايران و مالزي موجب غناي ديدگاه مسلمانان نسبت به مسائل مبتلا به جهان اسلام بويژه مالزي مي شود.

وي همچنين از اهتمام جمهوري اسلامي ايران در دفاع از حقوق حقه مردم فلسطين، تقدير كرد. يادآوري مي شود.

در اين جلسه آقايان ابوترابي فرد نائب رئيس و حاجي بابايي عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي نيز حضور داشتند.