نيروي كار 57 كشور دنيا از سلامت برخوردار نيستند

به گزارش خبرگزاري مهر ، سازمان بهداشت جهاني اعلام كرد: مشكل جسماني در كارگران بيشتر به دليل عدم آگاهي آنها از مسائل ايمني و پيشگيري از ابتلا به بيماريهاي گوناگون است.

همچنين كارگران از وجود انجمن هايي براي كمك به حفظ سلامتي در زنان باردار و تامين ايمني آنان به منظور مبارزه با بيماريهاي نوزادان و كودكان مانند فلج اطفال و سرخچه ، اطلاع كافي ندارند.

به همان ميزان كه جمعيت جهان در حال افزايش است شمار كارگران سالم نيز رو به كاهش است. در ضمن كارگران با مشكلات مادي و اقتصادي گوناگوني رو به رو هستند كه مانع رسيدگي به موقع و درمان مناسب بيماريهاي آنان، مي شود.

در حال حاضر جهان نياز به 4 ميليون نفر براي كار در مشاغل گوناگون دارد كه اين تعداد بايد در 57 كشور مختلف كار كنند.

36 مورد از اين كشورها ، افريقايي است كه بيشتر افراد بيمار در ميان كارگران ، مبتلا به سل و مالاريا هستند.

مسئله قابل تامل ديگر اين است كه در حال حاضر 50 درصد از درآمدهاي نيروي كار سالم صرف 10 درصد از نيروي كار بيمار جهان مي شود و با توجه به تكان دهنده بودن اين آمار ، سازمان بهداشت جهاني بايد هر چه زودتر برنامه هاي خود را براي پيشگيري از افزايش اين مورد اجرا سازد.