5 ماه ديگر با بحران جدي ترافيك مواجه خواهيم شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، مهندس مهرداد تقي زاده اظهار داشت: نبايد فراموش كنيم كه اگر جريان ترافيك در روزهاي اخير كمي بهتر شده علت آن اجراي طرح هاي مهم ترافيكي نيست ، چرا كه مديريت شهري اساسا به تنهايي امكان انجام طرح هاي مورد نظر خود را ندارد.

وي علت را در بهبود نسبي وضعيت ترافيك در سال جديد دانست و افزود: دليل اول ، ترافيك كمتر نيمه اول سال در مقايسه با نيمه دوم سال و دليل دوم ، محروم كردن بخشي از خودروها از حركت در شبكه معابر به جهت اجراي طرح تردد نوبتي خودروها است.

معاون شهردار تهران با بيان اين نكته كه با بهبود مقطعي وضعيت ترافيك نبايد خودمان را گول بزنيم ، چرا كه 5 ماه ديگر با آغاز سال جديد تحصيلي با بحران جدي در زمينه ترافيك مواجه خواهيم شد ، تصريح كرد: آن وقت خواهيم ديد كه طرح تردد نوبتي هم ، ديگر پاسخگوي حق طبيعي مردم در عبور و مرور راحت و روان نخواهد بود.

تقي زاده با اشاره به اينكه بدون هيچ گونه شك و ترديدي اگر وضعيت به همين شكل پيش برود، در نيمه دوم سال 85 وضعيت اسفبارتري در زمينه ترافيك و آلودگي هوا نسبت به سال 84 شاهد خواهيم بود، گفت: البته اين موضوع به معناي آن نيست كه در حال حاضر كاري انجام نمي شود.

وي اجراي طرح هاي مختلف در زمينه هاي مديريتي ، ترافيكي ، افزايش ظرفيت حمل و نقل عمومي و مديريت تقاضا را از جمله اقدامات انجام شده و در دست اجرا بر شمرد و اظهار داشت: اقدامات مذكور كافي نيست و بايد طرح هاي مهم تري انجام شود كه اجراي آن ها صرفا در حيطه اختيارات شهرداري تهران قرارندارد .

معاون شهردار تهران با تاكيد بر اينكه مديريت شهري براي حل مشكل ترافيك تهران طرح و برنامه دارد، افزود: اجراي طرح ها و برنامه هاي پيش بيني شده مستلزم همكاري كامل دستگاههاي دست اندركار از جمله وزارت كشور و راهنمايي و رانندگي است.

تقي زاده با ذكر اينكه اجراي طرح هاي كوتاه مدت به حداقل 5 ماه زمان نياز دارد ، تصريح كرد: زمان بازگشايي مجدد مدارس دست روي دست بگذاريم و تازه آن موقع به فكر حل بحران ترافيك بيفتيم ، ديگر كار از كار گذشته و فايده اي ندارد.

وي در پايان با اعلام اينكه بايد از همين امروز به فكر حل مشكل ترافيك اول مهر تهران باشيم ، گفت: صرفا در اين صورت مي توانيم شدت بحران ترافيك در نيمه دوم سال را كاهش داده و وضعيت قابل تحمل تري را شاهد باشيم.