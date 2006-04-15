فرهنگ سازي و عمل صحيح موجب انتشار فرهنگ توحيد و برافراشتن رايت عدالت مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر"، دكتر احمدي نژاد در پيامي به همايش طلاب شاهد، ايثارگر، آزاده و جانباز كه صبح امروز رئيس دفتر رئيس جمهوري، آن را در اين همايش كه در اردوگاه شهيد باهنر تهران برگزار شد، قرائت كرد خطاب به روحانيون فرزند شهيد تاكيد كرده است: پدران شما، صحابه و حواريون امام خميني (ره) بودند كه عصاره فضيلت و حقيقت خواهي و هدايت جامعه بود و خير و صلاح بزرگي را كه در تعاليم رسول الله (ص) و اهل بيت طاهرينش (ع) يافته بود به جامعه ما و بشريت عرضه كرد.

رئيس جمهور در ادامه اين پيام تصريح كرده است: اگر فرهنگي را كه امام خميني (ره) پرچمدار آن بود صيانت كنيم در عين پيشرفت همه جانبه و دستيابي به همه مظاهر آن، هرگز در مسير مادي نيز متوقف نخواهيم شد همانگونه كه فرزندان برومند اين كشور هر روز دريچه هاي جديدي از علم و فناوري را مي گشايند كه آخرين آن دستيابي به فن آوري چرخه سوخت هسته اي است.

متن كامل پيام رئيس جمهور به همايش طلاب شاهد، ايثارگر، آزاده و جانباز به اين شرح است:

بسم اله الرحمن الرحيم

اللهم عجل لوليك الفرج و العافيه و النصر واجعلنا من خير انصاره و اعوانه و المستشهدين بين يديه

گردهمايي فرزندان شاهد، ايثارگر، آزاده و جانباز در آستانه ميلاد با سعادت حضرت ختمي مرتبت محمد مصطفي (ص) و امام جعفر صادق (ع) و در آغاز سالي كه به نام مبارك پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله و سلم مزين شده است فرصت بسيار مباركي است تا در سايه سار هدايت رسول اكرم و مكتب اهل بيت عليهم السلام، رسالت خطيري را كه همگان خصوصا وارثان ثابت قدم شهيدان بر عهده دارند، مرور كنيم.

شما فرزندان بزرگ مرداني هستيد كه پيشتاز پيمودن راه كمال و نمونه انسان هاي موحد و سالكان حقيقت و مظاهر هدايت بودند. آنان تربيت يافته مكتب انبياء و سيراب شدگان كوثر عاشورا هستند.

سلوك در مسير تعاليم الهي كه در وجود و مكتب پيامبر رحمت و پيام آور عدالت خاتم الانبياء (ص) به كمال رسيده است يعني اسلام ناب محمدي (ص)، حقيقتي است كه بشر امروز چه بداند و چه نداند، تشنه آن است.

همه مصائبي كه امروز بر بشر مي گذرد، ريشه در جدا شدن از مسير هدايتي دارد كه پيامبران الهي ترسيم كرده و براي تربيت انسانها در اين مسير، با همه وجود مجاهدت كردند. خصوصا خاتم و افضل و اعظم آنان كه در رنجي كه براي هدايت و تعالي انسانها متحمل شد از همه انبياء پيشي گرفت، چنانكه خداوند متعال وجود مباركش را تسلي داد:

ما انزلنا عليك القرآن لتشفي الا تذكره لمن يخشي

شهيدان چون در اين راه، با همه وجود مجاهدت كردند، شاهدان هميشه تاريخ و چلچراغ هدايت نسلها به سوي كمال و تعالي شدند.

شما فرزندان و نسل بلافصل شهيدان خصوصا شما كه راه تعليم معارف ديني و تبليغ فرهنگ متعالي دين را در كسوت مقدس روحاني برگزيده ايد، مسئوليت سنگين تر و راه دشوارتري را پيش رو داريد.

انتشار فرهنگ توحيد و برافراشتن رايت عدالت، دلي نرم و اراده اي استوار مي طلبد، تا بتواند كتاب و آهن، صلاح و سلاح، و محبت و جهاد را براي نجات بشريت در هم آميزد و اين جز با فرهنگ سازي و تعميق باور و اعتقاد ديني از يك سو و رفتار و عمل صحيح و دقيق از سوي ديگر ميسر نيست. بايد ايمان و عمل صالح را با هم درآميخت تا بتوان الگو و اسوه نجات و فلاح شد. با عمل صالح و رفتار صحيح و ديني است كه مي توان دل ها و ديده ها را به سوي خود معطوف نمود و مسير زندگي را به سوي توحيد، عدالت و تعالي سوق داد.

شما فرزندان روحاني شهيدان، نبايد بگذاريد عمق و عظمت اين ميراث، كه سرمايه بشريت است هبوط كند. پدران شما، صحابه و حواريون امام خميني (ره) بودند كه عصاره فضيلت و حقيقت خواهي و هدايت جامعه بود. امام، آن خير و صلاح بزرگي را كه در تعاليم رسول الله (ص) و اهل بيت طاهرينش بود به جامعه ما و جامعه بشري عرضه كرد و شهيدان با خون خويش اين نهال را كه ريشه در شجره طيبه مكتب رسول الله داشت، آب ياري كردند. بايد شكوفه هاي اين درخت زيبا را از گزند آفات حفاظت نمود. اگر اين فرهنگ آسيب ببيند جامعه به مناسبات ناعادلانه و جاهلانه، سقوط و هبوط خواهد كرد.

در مقابل اگر اين فرهنگ را صيانت كنيم، در عين پيشرفت همه جانبه و دستيابي به همه مظاهر آن، هرگز در مسير مادي متوقف نخواهيم شد. همين گونه كه فرزندان برومند كشورمان با اراده و توان خود، هر روز دريچه هاي جديدي از علم و فناوري را مي گشايند و برگ هاي زريني بر كارنامه مجاهدت علمي خود مي افزايند و كشور را از ثمرات آن بهره مند مي سازند، كه آخرين آن دستيابي به فناوري چرخه سوخت هسته اي است.

تفاوت اين جامعه و جوانان و دانشمندان آن با ديگر جوامع آن است كه اينان تحت تعاليم الهي و ديني، هر برگي از پيشرفت علمي را لايه نازكي از حقيقت مي دانند و مسير رسيدن به حقيقت تام را كه توحيد ناب است، گم نمي كنند و با اين روش از مسير پيشرفت مادي، راه كمال و تعالي را مي گشايند. با اين فرهنگ، اخلاقي ترين روش استفاده از فناوري را مي آموزند و اخلاق را با علم در مي آميزند و به كالبد بي روح و مادي فناوري، روح معنوي مي دمانند و به اين ترتيب در عمل، نمونه و الگو مي شوند.

به وجود شما افتخار مي كنم و با استمرار چنين نسلي كوشا، با اراده، فداكار و برخورداراز روح ايثار و معنويت، فرداي ايران عزيز را درخشان تر، مقتدرتر و معنوي تر مي بينم.

رايت توحيد و عدالت را بر افراشته نگاه داريد تا به فضل خداوند، آن برافرازنده پرچم هدايت و عدالت، انسان كامل و عصاره هستي، ولي زمان و امام عصر (عج) همه بشريت را در ظل هدايت و عدالت خويش پناه دهد كه انهم يرونه بعيدا و نريه قريبا.