مالزي با هر گونه مانع تراشي در مقابل دستيابي ايران به انرژي هسته اي صلح آميز مخالفت مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري كويت، حميد البار وزير امور خارجه مالزي امروز مخالفت كشورش را با هر اقدامي كه ايران را از توليد انرژي هسته اي براي اهداف صلح آميز منع كند، اعلام كرد.



وي بهترين راه را امضاي معاهده رهايي از تمام سلاحهاي كشتار جمعي در تمام جهان توسط همه كشورها دانست.



اظهارات وزير امور خارجه مالزي در واكنش به موفقيت بزرگ اخير ملت ايران در دستيابي كشورشان به چرخه توليد سوخت هسته اي است كه واكنش تند غرب و در راس آن آمريكا را به دنبال داشت.

رسانه هاي مالزي به نقل از البار اعلام كردند كه كشورش خروج فوري نظاميان بيگانه را از عراق و باز گذاشتن فضا براي ملت عراق براي اينكه خود براي تعيين سرنوشتشان تصميم گيري كنند،خواستاراست.



به گفته البار، مالزي، درباره افغانستان نيز چنين موضعي دارد.



البار گفت : مالزي كه رياست سازمان كنفرانس اسلامي را برعهده دارد، جنبش مقاومت اسلامي "حماس" را نماينده قانوني ملت فلسطين مي داند، زيرا حمايت همه گروهها را از طريق انتخابات سالم و شفاف به دست آورد و از راه دمكراتيك سالم به قدرت رسيد.

وزير امور خارجه مالزي از كشورهاي جهان خواست به انتخاب ملت فلسطين احترام بگذارند.



البار گفت : مالزي نقش برجسته اي در افزايش فشار بر كشورهاي غربي براي اينكه در مقابل گسترش روند مسالمت آميز در فلسطين مانع تراشي نكنند، ايفا خواهد كرد.



وي با اشاره به تلاشهاي اسلام ستيزي در غرب يكي از دغدغه ها و چالشهاي بزرگ مالزي را رفع نگراني از دين اسلام در اروپا دانست وگفت: اسلام ديني است كه خواهان امنيت و صلح است،و پيروان آن آماده گفتگو و همكاري هستند.

البار مبارزه با فقر و رفع آن را كه بيش از 50 درصد كشورهاي اسلامي از آن رنج مي برند، مسئوليت مالزي دانست.