ايجاد رشته بين رشته اي شيمي كشاورزي براي اولين بار در ايران / سهم 17درصدي دانشگاه علوم كشاورزي گرگان از مقالات نمايه شده بخش كشاورزي

به گزارش خبرنگار مهر، دكتر "عبدالحسين طاهري" با اظهار اين مطلب در جمع خبرنگاران گفت : راه اندازي دوره هاي دكتري بيماري شناسي گياهي، خاكشناسي و جنگل داري و راه اندازي دوره كارشناسي ارشد در3 رشته اقتصاد زمين شناسي، محيط زيست و آب از برنامه هاي دانشگاه در راستاي توسعه تحصيلات تكميلي در سال جاري است.

وي افزود : رشته شيمي كشاورزي به عنوان يك رشته بين رشته اي براي اولين بار در ايران در دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي راه اندازي خواهد شد و موضوع آن در شوراي گسترش آموزش عالي مطرح است.

رئيس دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان در خصوص توسعه دوره هاي كارشناسي گفت : رشته هاي حسابداري، ادبيات فارسي و زبان انگليسي در سال جاري در اين مقطع راه اندازي مي شود. راه اندازي اين رشته ها در شوراي گسترش آموزش عالي مطرح است.

"عبدالحسين طاهري" در خصوص مجله انگليسي علمي و پژوهشي دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي گرگان اظهار داشت : دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان داراي مجوز انتشار مجله انگليسي است و هيات تحريريه اين مجله از اساتيد دانشگاه گرگان، موسسه تحقيقات "اكري ست" حيدرآباد هندوستان و دانشگاه پوتراي مالزي تشكيل شده است.

به گزارش مهر، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان با 6000 دانشجو، 6 استاد تمام، 20 دانشيار، 85 استاديار و 70 دانشجوي دكتري تنها دانشگاه تخصصي در رشته هاي مختلف كشاورزي و منابع طبيعي است.