مسئله قدس نخستين و مهمترين مسئله جهان است

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، سمير بكرنايب رئيس كنفرانس اسلامي طي سخناني در دومين روز ازكنفرانس بين المللي قدس و حمايت از حقوق مردم فلسطين بابيان اين مطلب اظهار داشت: اين اجلاس در شرايطي برگزار مي شود كه قدس شريف در چنگال اسرائيل قرار گرفته مي شود و ما هرروزه شاهد آن هستيم كه تعداد زيادي از مردم اين كشور به دست نيروهاي مسلح اسرائيلي كشته مي شوند.

وي گفت: شرايط فلسطين شرايطي است كه كشورهاي عربي و مسلمان بايد تلاش كنند تا با سياست مناسب و دقيق به فرياد ملت فلسطين رسيد.

رئيس كنفرانس اسلامي در ادامه افزود: ما خواهان برقراري آزادي دولت و ملت فلسطين هستيم، زيرا در شريط كنوني ما شاهد آن هستيم كه اسرائيل در تلاش است تا قدس شريف را از بين ببرد كه اين امر خطر بزرگي براي جهان اسلام و عرب است.

وي در عين حال تاكيد كرد كه يكي ديگر از سياست هاي اسرائيل اين است كه مردم فلسطين را گرسنه نگه دارد تا بتواند بدين طريق به اهداف شوم خود دست پيدا كند.

سمير بكر در ادامه با اشاره به روي كار آمدن دولت فلسطين گفت: كشورهاي اسلامي از روي كار آمدن دولت منتخب مردم فلسطين بسيار خوشحالند و از اين دولت به طور كامل حمايت مي كنند.

رئيس كنفرانس اسلامي در بخشي ديگر از سخنانش به احداث صندوق حمايت از ملت فلسطين اشاره كرد و اظهار داشت:جهان اسلام بايد به ياري ملت مظلوم فلسطين برسد، زيرا اين ملت بر اثر فشارهاي كه در 100 سال گدشته به آن وارد شده است مشكلات فراواني رابراي اين كشور به وجود آورده است.

سمير بكردر پايان پيروزي جمهوري اسلامي ايران در رسيدن به فناوري كامل چرخه سوخت هسته اي را تبرك گفت و تاكيد كرد: اين حق تمامي كشورهاي جهان است تا بتوانند از جديد ترين علوم روز براي پيشرفت كشور خود در مسائل مختلف استفاده نمايد.