مسئله فلسطين مسئله تمامي امم و بلاد عرب و اسلامي است

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، خانم سلمانه خفاجي عضو برجسته جمعيت ملي عراق طي سخناني در دومين روز از كنفرانس بين المللي قدس و حمايت از حقوق مردم فلسطين با بيان اين مطلب اظهار داشت: هويت فلسطين براي تمامي مسلمانان جهان و اعراب مهم است، زيرا قدس اولين قبله گاه مسلمين جهان بوده است.

وي افزود: ما امروزه شاهد آن هستيم كه چگونه جوانان فلسطيني به دفاع ازحقوق قانوني خود دربرابر اسرائيل به مبارزه مي پردازند كه اين نشان از حقانيت آنان دارد.

اين عضو برجسته جمعيت ملي عراق در ادامه با بيان اينكه جمهوري اسلامي ايران با نامگذاري هفته آخر ماه مبارك رمضان به نام روز قدس تاكيد كرد: تمام بلاد عرب و مسلمانان جهان بايد تلاش كنند تا يك چنين روزي را نامگذاري كنند تا در اين روز تمام كشورهاي اسلامي به حمايت از ملت فلسطين بپردازند.

سلمانه خفاجي درپايان سخنان خود به موقعيت عراق و بحران هاي موجود در اين كشور اشاره كرد و گفت: من از تمامي كشورهاي اسلامي و عرب مي خواهم تا نگذارند زنان و كودكان بي دفاع عراقي توسط استكبار جهاني يعني آمريكا كشته شوند.