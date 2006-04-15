غربي ها چشم هايشان را بر جنايات رژيم صهيونيستي در حق ملت فلسطين بسته اند

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، دبير كل سازمان كنفرانس قومي عربي در دومين روز كنفرانس بين المللي قدس و حمايت از حقوق مردم فلسطين اظهار داشت: يورش آمريكا به منطقه خاورميانه براي جلوه دادن اسرائيل است و ما بايد عليه فاشيست جديد آمريكايي و طرح صهيونيست ها حركت كنيم.

وي تصريح كرد: بعد از گذشت 60 سال هنوز غربي ها خود را مديون هولوكاست مي دانند و اين همه از اسرائيل حمايت مي كنند در حاليكه چشم هايشان را بر روي جنايات اسرائيل در حق ملت هاي فلسطين، عراق و افغانستان بسته اند.

معن بشور با اشاره به جمعيت يك ميلياردي مسلمانان جهان گفت: اگر هر مسلمانان يك دلار براي حمايت از ملت فلسطين بدهد نه تنها گرسنه اي در فلسطين باقي نمي ماند بلكه همه طرح ها عملي خواهند شد.

وي در پايان با اشاره به سياست هاي نژاد پرستانه اسرائيل در سرزمين هاي اشغالي خاطرنشان كرد: كشورهاي اسلامي هم بايد مثل آفريقاي جنوبي بساط نژاد پرستي را بر چينند و با نطق ها و سخنراني هاي متعالي افكار عمومي جهان را نسبت به حوادثي كه در كمين ملت فلسطين است آگاه كنيم.