مجوز راه اندازي مركز آموزشي دانشگاه آزاد در شهرستان ايجرود اخذ شد

دكتر عليرضا منادي در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اين خبر افزود : مركز آموزشي ايجرود وابسته به دانشگاه آزاد اسلامي زنجان با تلاش مسئولين ذيربط از سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي مجوز تاسيس دريافت كرده است.

وي افزود : با توجه به اينكه احساس مي شد شهرستان ايجرود نيازمند تاسيس يك مركز آموزش عالي است، اقداماتي براي اخذ مجوز صورت گرفت. با تشريح استعدادها و موقعيت آن منطقه در سازمان مركزي مجوز تاسيس مركز آموزشي در اين منطقه صادر شد.

رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان اضافه كرد : مقدمات راه اندازي اين مركز آموزشي به زودي مهيا خواهد شد.

وي از پذيرش دانشجو در مركز آموزشي ماهنشان نيز خبر داد.

دكتر منادي به تصويب دانشكده علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي زنجان نيز اشاره كرد و آن را گامي بلند در روند توسعه مراكز آموزش عالي استان برشمرد و گفت : دانشگاه آزاد اسلامي زنجان در حال حاضر داراي سه مركز آموزشي در شهرستان هاي خدابنده، ماهنشان و ايجرود است.