" هزار تقلب ديگر از شجاع الدين شفا درتولدي ديگر " به چاپ دوم رسيد

به گزارش خبرنگار كتاب مهر، شجاع الدين شفا - نويسنده درباري در عصر پهلوي ، مدتي است كه درخارج ازايران كتابي را با نام " تولدي ديگر " تاليف كرده كه درآن مطالبي را مخالف اديان توحيدي به ويژه اسلام مطرح كرده است .

درايران ، مهدي چهل تني كتاب " هزار تقلب ديگر ازشجاع الدين شفا درتولدي ديگر" را تاليف كرده كه به تازگي ازسوي نشر نامك درسيزده فصل و 400 صفحه به چاپ دوم رسيده است .

چهل تني در اين كتاب موارد تحريفي و جعل هاي شفا از قرآن و كتابهاي مقدس را مشخص مي كند و با اشاره به تاريخ سياه ايران قبل از آمدن اسلام به اين سرزمين پرده از دروغ هاي نويسنده " تولدي ديگر " برمي دارد .