نيروهاي بلغاري وارد قرارگاه اشرف شدند/ گروهك منافقين در آستانه فروپاشي كامل

صامتي يكي از مسئولان انجمن نجات - كه از مجموعه اعضاي جداشده از گروهك منافقين تشكيل شده - در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" ضمن اعلام اين خبر گفت : نيروهاي ارتش بلغارستان 22 فروردين (11 آوريل) وارد قرارگاه اشرف يعني مقر اصلي اين گروهك شدند اما با صحنه جالبي مواجه شدند.

وي افزود : نيروهاي بلغاري با ورود به اين قرارگاه ديدند كه تقريبا تمام نيروهاي منافقين براي جدا شدن از اين گروهك آماده شده اند و گروهك تروريستي منافقين در يك قدمي فروپاشي كامل قرار دارد.

صامتي اظهار داشت : پس از اشغال عراق توسط آمريكا هزاران نفر از اعضاي اين گروهك به تدريج از آن جدا شدند و با افشاگري درباره جنايات و حقايق اين گروهك تروريستي ضربات مهلكي به سركردگان منافقين وارد آوردند كه اكنون نيز كارشان به اينجا كشيده است.

وي افزود : يكي از مقامات وزارت دفاع بلغارستان نيز پس از ورود نيروهاي اين كشور به قرارگاه اشرف، از اين قرارگاه با عنوان "مركز تجمع افراد قبل از بازگشت به كشورهايشان" نام برده است.