نگاهي به سنتهاي مسيحيت در روز عيد پاك

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از دانشنامه ويكي پديا، روز عيد پاك (Easter) به پايان دوره پنجاه روز كليساي كه به عيد پنجاهه ختم مي شود اطلاق مي شود. اين روز را از طرفي يكشنبه رستاخيز نيز تعبير كرده اند. كليساهاي مسيحي در چنين روزي مراسم مختلفي را برگزار مي كنند كه اين مراسم در كليساهاي غربي و شرقي با يكديگر تفاوت دارد.

عيد پاك در مسيحيت غربي

جشن عيد پاك به شيوه هاي مختلفي در ميان مسيحيان غربي برگزار مي شود. مراسم سنتي و عبادي عيد پاك در ميان كاتوليكها، لوتري ها و انگليكن ها از شنبه مقدس با مراسم شامگاهي عيد پاك آغاز شده كه به عنوان مهمترين عبادت سال محسوب مي شود. اين مراسم در تاريكي مطلق كه در آن تنها يك شمع به نماد بلند شدن مسيح (ع)از دنياي مردگان روشن مي شود و دعاي ويژه عيد پاك منسوب به "سنت آمروس" از ميلان قرائت مي شود.

پيش از اين مراسم بخشهايي از عهد قديم قرائت مي شود كه عمدتاً داستان آفرينش، قرباني اسحاق، گذشتن از درياي سرخ و پيش بيني ظهور مسيحي از عهد قديم كتاب مقدس انتخاب مي شود. اين بخش از مراسم روز عيدپاك با سرود روحاني حمد خداوند و قرائتهاي از رستاخير در انجيل به نقطه اوج خود مي رسد. موعظه پس از قرائت انجيل نيز از برنامه هاي اين روز محسوب مي شود. در قديم، عيد پاك به عنوان مناسب ترين زمان براي تعميد محسوب مي شد كه اكنون اين سنت تنها در كليساي كاتوليك رم صورت مي گيرد. مراسم شامگاهي عيد پاك با برگزاري عشاي رباني يا قرباني مقدس خاتمه مي يابد.

مراسم ديگر عيد پاك در روز يكشنبه برگزار مي شود. برخي از كليساها ترجيح مي دهند اين مراسم شبانگاهي را در ساعات اوليه صبح يكشنبه برگزار كنند، البته تا شنبه شب، برخي از كليساها نيز پيش از روشن كردن شمع به قرائت عهد قديم مي پردازند.

در كشور فيليپين كه اكثريت جمعيت آن را مسيحيت كاتوليك تشكيل داده اند، صبح روز عيد پاك با جشن بسيار شادي همراه است كه طي آن مجسمه هاي بزرگي از عيسي مسيح(ع) و حضرت مريم (ع) را در كنار يكديگر گذاشته و علت آن را اولين ديدار مسيح با مادر خود پس از رستاخيز عنوان مي كنند.

عيد پاك در مسيحيت شرقي

عيد پاك مهمترين و بنيادي ترين عيد ارتدكس شرقي محسوب مي شود و ديگر مراسم ديني چون كريسمس در تقويم ارتدكس شرقي از درجه دوم اهميت برخوردار است. اين امر بيشتر در فرهنگ كشورهايي به چشم مي خورد كه به صورت سنتي اكثريت جمعيت آنها را ارتدكسها تشكيل داده اند. برخي از تحليلگران مسيحيت سنت هاي كليساهاي شرقي را اصلي و غني توصيف مي كنند و از سوي ديگر سنتهايي را كه زمان عيد كريسمس اجرا مي شود را اصولا منسوب به كشورهاي غربي چون آلمان يا ايالات متحده آمريكا مي دانند.

البته اين امر بدان معنا نيست كه كريسمس و ديگرمراسم عبادي در تقويم ديني مسيحيت ناديده انگاشته مي شود، بلكه اين رويدادها نيز در جاي خود از اهميت بسياري برخوردار است، نقطه اوج مراسم ديني مسيحيت روز رستاخير مسيح محسوب مي شود. عيد پاك تحقق هدف رسالت مسيح (ع) بر زمين است و اين امر در سرودهاي روحاني كه در اين روزخوانده مي شود نيز مورد تأكيد قرار مي گيرد.

علاوه بر روزه گرفتن، صدقه دادن و دعا كردن، مسيحيان ارتدكس بايد از تمام فعاليتهاي اضافه پرهيز كنند. بر اساس سنتهاي ارتدكس، در عصر روز شنبه مقدس پس از ساعت 11 شب مراسم آغاز مي شود و تمام چراغها و روشناييهاي ساختمان كليسا خاموش مي شود و تنها يك شعله كوچك در محراب روشن مي شود و يا اينكه در ابتدا كشيش شمع خود را روشن كرده و پس ازآن شمعهاي ديكون ها را روشن مي كند و آنها نيز شمع هاي شركت كنندگان در كليسا را روشن خواهند كرد. درست زمان نيمه شب مراسم دعاي ويژه نماز صبح برگزار مي شود. سهيم شدن در غذاي خود با ديگران نيز از رسوم اين ايام محسوب مي شود.

روز پس از شنبه مقدس كه روز عيد پاك محسوب مي شود هيچ مراسم عبادي برگزار نمي شود؛ چرا كه مراسم آن روز در ساعات اوليه بامدادي به اتمام رسيده است، اما عصر عيد پاك مراسم دعاي عصرگاهي و سهيم كردن ديگران در يك وعده غذايي برگزار مي شود. در اين مراسم كه در طول چند قرن اخير به يك رسم تبديل شده كشيش و ديگر حاضران در كليسا يك بخش از انجيل يوحنا را قرائت به هر زباني كه مي توانند قرائت مي كنند.

هفته اي كه پس از يكشنبه عيد پاك مي آيد به هفته روشن شهرت دارد كه روزه گرفتن ممنوع اعلام شده است و مسيحيان زمان ديدار با يكديگر مي گويند مسيح برخاسته است و در پاسخ مي شنوند كه به راستي كه او برخاسته است.

خرگوش و تخم مرغهاي رنگي عيد پاك

خرگوش عيد پاك كه به خرگوش بهار شهرت داد در بخشهايي از ايالات متحده به عنوان خرگوش اساطيري كه در روز عيد پاك به كودكان هديه مي دهند شناخته شده است و ريشه آن به فرهنگهاي اروپاي غربي باز مي گردد.

فرهنگ ارائه تخم مرغ توسط يك خرگوش از سوي پروتستانهاي آلمان به وجود آمده كه مي خواستند از سنت خوردن تخم مرغ رنگي كاتوليكها در روز عيد پاك پرهيز كنند و از سويي هم نمي خواستند فرزندان خود را با سنتهاي روزه داري كاتوليك آشنا كنند؛ چرا كه در مذهب كاتوليك مسيحيت خوردن تخم مرغ در ايام روزه ممنوع بود به همين دليل تخم مرغ در روز عيد پاك فراوان بود.

از اينرو، ايده خرگوشي كه تخم مرغ به كودكان هديه مي دهد توسط مهاجران آلماني به ايالات متحده راه يافت. هم اكنون در برخي از ايالتهاي آمريكا، بزرگسالان تخم مرغ رنگي ها را پنهان مي كنند تا كودكان آنها را پيدا كنند و در برخي ديگر از ايالتها تخم مرغهاي عيد پاك را هديه خرگوش مي دانند.