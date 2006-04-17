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۲۸ فروردین ۱۳۸۵، ۸:۱۹

محاصره " رام الله " در قالب داستان ؛

جنايات قصاب صحرا و شتيلا در قالب طنز مكتوب مي شود

جنايات قصاب صحرا و شتيلا در قالب طنز مكتوب مي شود

كتاب " شارون و مادر شوهرم " به قلم سعاد اميري با ترجمه گيتي گركاني به بازار كتاب و ادبيات عرضه مي شود .




به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، پيام نويسنده درداستانهاي اين كتاب اشاره به اين حقيقت است كه مردم فلسطين شماره  و عدد نيستند و انسانهايي هستند كه بايد در عرصه جهاني   به شان واقعي آنها بيشتر توجه شود .

اين اثر داراي دو بخش مجزاي " كاپوچينو در رام الله " و " شارون و مادر شوهرم " در قالب يك كتاب است و سعاد اميري با زباني آميخته از طنز و تراژدي تصوير متفاوت و عميقي از زندگي واقعي مردم فلسطين را ارايه مي كند .

رمان " فصل آخر " نوشته گيتي گركاني ، نيز كتاب ديگر نشر كاروان است كه تا پايان خرداد در اختيار مخاطبان قرار مي گيرد . رعنا در اين رمان زن ميانسالي است كه در آستانه از دست دادن حافظه خود تلاش مي كند كه خانواده از دست رفته اش را ازياد نبرد .

کد مطلب 312781

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