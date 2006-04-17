هفته بيست و نهم رقابتهاي فوتبال ليگ برتر امروز به پايان مي رسد

هفته بيست و نهم رقابتهاي فوتبال ليگ برتر باشگاههاي كشور عصر امروز با برگزاري ديدار تيم هاي ملوان و فولاد به پايان خواهد رسيد.

به گزارش خبرنگار" مهر" در ادامه اين رقابتها عصر امروز تيم فوتبال فولاد خوزستان كه در رقابتهاي ليگ قهرمانان آسيا نتايج خوبي به دست نياورده است در ورزشگاه تختي آبادان ميزبان تيم فوتبال ملوان است. دو تيم در ميانه هاي جدول قرار دارند و امتيازات اين بازي نمي تواند تاثير چنداني در سرنوشت انها داشته باشد.

تيم فولاد در حال حاضربا 38 در رده نهم جدول رده بندي قرار دارد و ملوان هم با 33 امتياز در رده يازدهم جدول ايستاده است. با برگزاري اين بازي هفته بيست و نهم پنجمين دوره رقابتهاي ليگ برتر به پايان خواهد رسيد.