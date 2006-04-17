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۲۸ فروردین ۱۳۸۵، ۱۳:۰۰

رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر تهران در گفتگو با مهر:

بررسي دقيق تر افزايش نرخ كرايه تاكسي ها تا پايان هفته اعلام مي شود

بررسي دقيق تر افزايش نرخ كرايه تاكسي ها تا پايان هفته اعلام مي شود

شوراي اسلامي شهر تهران بر اساس وظايف خود نرخ كرايه تاكسي ها را بررسي كرده اما بررسي هاي دقيق تر و محتوايي نرخها نيز تا پايان اين هفته اعلام خواهد شد.

رئيس كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر تهران در ارتباط با  اعتراض فرمانداري به نرخ هاي مصوب كرايه تاكسيها ، در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر خاطر نشان ساخت: امور اقتصادي مربوط به تاكسي ها خصوصي است و دولت ، شهرداري و سازمان تاكسيراني نظارت مستقيم در سرمايه گذاري اين بخش ندارند.

دكتر نادر شريعتمداري اظهار داشت: كميسيون عمران شوراي شهر تهران مسئول اصلي رسيدگي به مشكلات مردم ، افزايش خود سرانه و سليقه اي اين نرخ ها است و به طور قطع افزايش هاي غير عادلانه كرايه تاكسي ها در برخي خطوط و مسيرها به وسيله كارشناسان اين كميسيون مورد بررسي مجدد قرار خواهد گرفت.

وي با تاكيد بر اينكه متوسط افزايش نرخ كرايه تاكسي ها در بيشتر موارد متناسب با افزايش قيمت ديگر اقلام بوده است ، گفت: اين موضوع به دور از جنجال و در كمال آرامش و به صورت كارشناسانه پيگيري خواهد شد.

کد مطلب 312928

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