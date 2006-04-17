مسابقه كتابخواني "عقلانيت و آينده توسعه يافتگي در ايران" برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر"، مسابقه كتابخواني "عقلانيت و آينده توسعه يافتگي در ايران" اثر دكتر محمود سريع القلم، عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي، 20 ارديبهشت در دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران برگزار مي شود.

اين مسابقه در نظر دارد تا سئوالاتي را درباره كتاب فوق ارائه نمايد. به نفرات برتر اين مسابقه جوايزي اهداء مي شود.

محمود سريع القلم از جمله پژوهشگراني است كه با رويكرد سياسي و همچنين با تأكيد بر خلقيات ايراني سعي دارد موانع توسعه نيافتگي جامعه ايران را به بررسي نشيند. او در كتاب "عقلانيت و آينده توسعه يافتگي در ايران" هم سعي دارد از همين دريچه و با تأكيد مجدد بر مفهوم عقلانيت، آينده توسعه يافتگي در ايران را وارسي كند.