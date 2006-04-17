برخورد با كودك آزاري نيازمند تدوين قوانين جديد نيست

موسي قرباني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري افزود: در قانون مجازتهاي اسلامي ، قوانين كامل و جامعي در مورد مقابله با كودك آزاري و برخورد با كودك آزاران وضع شده است و به تمام مواردي كه اطلاع داده شود رسيدگي خواهد شد و نيازي به وضع قوانين جديد نيست.

وي در مورد نظارت بر اجراي قوانين ، خاطر نشان كرد: دليل عدم اجراي قوانين مربوط به كودك آزاري ، عدم گزارش آنها به دستگاه قضائي است.

عضو كميسيون حقوقي و قضائي مجلس تاكيد كرد: در حال حاضر بسياري از كودك آزاري ها از طرف والدين در خانواده ها اتفاق مي افتد ، به همين دليل نيز اكثر آنها اطلاع داده نمي شود. بنابراين قبل از بررسي جرم و جنايات بايد نسبت به تقويت اخلاق و انسانيت در خانواده اقدام شود.

قرباني افزود: بايد در مورد كودك آزاري در جامعه فرهنگ سازي شود و نظام تربيتي و اخلاق ديني در چارچوب آداب اسلامي رواج يابد.

وي گفت: با وضع مجازات هاي سنگين و جديد مشكل برطرف نمي شود بلكه بايد در جامعه فرهنگ سازي شود.