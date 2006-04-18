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۲۹ فروردین ۱۳۸۵، ۱۲:۰۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

ناهماهنگي دستگاهها به هنگام وقوع زلزله مشهود است

ناهماهنگي دستگاهها به هنگام وقوع زلزله مشهود است

نايب رئيس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با اشاره به ناهماهنگي هاي موجود بين دستگاههاي ذي ربط ، تصريح كرد: چنانچه زلزله اي در تهران رخ دهد بايد منتظر فاجعه اي بزرگ بود.

سيد بهلول حسيني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: متاسفانه در زلزله لرستان نيز مانند ساير موارد ناهماهنگي بين ارگانهاي ذي ربط كاملا مشهود بود.

وي گفت: وجود اين ناهماهنگي ها باعث هدر رفتن وقت ، انرژي ، زمان ، امكانات و كمكهاي مردمي و دولتي مي شود.

حسيني ادامه داد: در چنين شرايطي چنانچه زلزله اي در تهران رخ دهد بايد منتظر فاجعه اي بزرگ باشيم.

وي تاكيد كرد: شايد لازم باشد براي كاناليزه كردن اين هماهنگي ها ، نكات ضروري به صورت قانون تدوين و ابلاغ شود.

نايب رئيس كميسيون عمران مجلس گفت: با وجود احساس نياز شديد براي وجود اين هماهنگي ها در شهر تهران ، تاكنون درخواستي براي تشكيل جلسه خاص با متوليان مديريتي ستاد حوادث غيرمترقبه نداشته ايم.  

 

    

کد مطلب 313045

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