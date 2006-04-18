ناهماهنگي دستگاهها به هنگام وقوع زلزله مشهود است

سيد بهلول حسيني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: متاسفانه در زلزله لرستان نيز مانند ساير موارد ناهماهنگي بين ارگانهاي ذي ربط كاملا مشهود بود.

وي گفت: وجود اين ناهماهنگي ها باعث هدر رفتن وقت ، انرژي ، زمان ، امكانات و كمكهاي مردمي و دولتي مي شود.

حسيني ادامه داد: در چنين شرايطي چنانچه زلزله اي در تهران رخ دهد بايد منتظر فاجعه اي بزرگ باشيم.

وي تاكيد كرد: شايد لازم باشد براي كاناليزه كردن اين هماهنگي ها ، نكات ضروري به صورت قانون تدوين و ابلاغ شود.

نايب رئيس كميسيون عمران مجلس گفت: با وجود احساس نياز شديد براي وجود اين هماهنگي ها در شهر تهران ، تاكنون درخواستي براي تشكيل جلسه خاص با متوليان مديريتي ستاد حوادث غيرمترقبه نداشته ايم.