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۲۹ فروردین ۱۳۸۵، ۱۱:۵۸

تلفن 125 در برخي مناطق كرج قطع مي شود

تلفن مركز 15 هزار شماره اي شهيد كاظمي كرج به منظور اجراي عمليات كابل برگردان از ساعت 23 امشب قطع مي شود.

به گزارش خبرنگار اجتماعي مهر از كرج، كليه ارتباطات تلفني مشتركين با پيش شماره 280 ، 281 و 288 از ساعت 23 امشب به مدت چند ساعت قطع خواهد بود كه اين قطعي شامل شماره 125 آتش نشاني كرج نيز مي شود.

اداره كل مخابرات منطقه كرج از شهروندان ساكن در مناطق ياد شده خواسته است در صورت نياز به تماس با شماره 125 سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني كرج با شماره تلفن‌هاي 2506912- 2224442 -3304444 و 4555444 تماس بگيرند.

گفتني است در هر ساعت بيش از صدها تماس تلفني واقعي جهت اعلام وقوع حادثه يا دريافت مشاوره با سازمان آتش نشاني كرج صورت مي گيرد.

کد مطلب 313057

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