پيشرفتهاي كشور بايد به زندگي مردم تسري يابد

دكتر تقي آزاد ارمكي ، جامعه شناس و استاد دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، با اشاره به رقابت علمي دانشمندان كشورهاي شوروي و آمريكا در زمينه دانش هسته اي طي سالهاي گذشته ، گفت: اين رقابت باعث رشد علمي هر دو طرف شده بود و حتي دانشمندان شوروي در بسياري از زمينه ها در رتبه اول قرار داشتند اما به علت نگاه منفرد مسئولان شوروي به اين تكنولوژي و ندادن معناي اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي به آن ، باعث تغييرات اجتماعي هم نشد.

وي خواستار تسري پيشرفتهاي كشور در زندگي عامه مردم شد و افزود: در ايران نيز اگر به موفقيتهاي علمي خود معناي اجتماعي و فرهنگي ندهيم ، حتما آن پيشرفت جنبه آسيبي خواهد يافت.

استاد دانشگاه تهران تصريح كرد: اگر توانستيم ساختار بسازيم و اين دستاورد را به يك مقوله اجتماعي تبديل كنيم تا جزو هويت مردم شود ، اين موفقيتها به همبستگي اجتماعي مي انجامد.

وي تاكيد كرد: بايد بين علم و ديگر نهادهاي اجتماعي مانند خانواده ، دين و دولت تعامل ايجاد شود.