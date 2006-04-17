به گزارش خبرگزاري"مهر" به نقل از روابط عمومي سازمان امور مالياتي كشور، قانون موافقت‌نامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات‌هاي بردرآمد و سرمايه بين دولت‌هاي جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي اسپانيا، مصوب سوم آبان ماه 1383 مجلس شوراي اسلامي كه از تاريخ 10 بهمن ماه 1384 (مطابق با 30 ژانويه 2006 ميلادي) لازم الاجرا و مقررات آن از تاريخ اول فروردين ماه 1385 (مطابق با 21 مارس 2006 ميلادي) به‌طور همزمان در هر دو كشور نافذ جهت اجرا به ادارات كل امور مالياتي سراسر كشور ابلاغ شد.

براساس اين گزارش، ادارات كل امور مالياتي موظفند مفاد قانون موصوف را نسبت به عملكرد سال‌هاي مالي بعد از لازم‌الاجرا شدن آن، در مورد اتباع و مقيمين دولت پادشاهي اسپانيا و اتباع و مقيمين دولت جمهوري اسلامي ايران، حسب مورد رعايت كرده و در پايان هر سال، آمار و اطلاعات مربوط به موديان مالياتي منتفع از مقررات مزبور، شامل منبع مالياتي، مشخصات موردي و ميزان ماليات مرتبط با مقررات مزبور را تهيه و به دفتر قراردادهاي بين‌المللي سازمان امور مالياتي كشور ارسال كنند.

