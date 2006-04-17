  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۸ فروردین ۱۳۸۵، ۱۹:۲۳

رئيس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ در گفتگو با مهر:

جمع آوري مسافربرهاي شخصي تردد شهروندان را مشكل خواهد ساخت

جمع آوري مسافربرهاي شخصي تردد شهروندان را مشكل خواهد ساخت

ممانعت از ادامه فعاليت مسافربرهاي شخصي در شهر تهران تا زماني كه پيش نيازهاي لازم كه همان توسعه حمل و نقل عمومي مطلوب است محقق نشود ، تردد شهروندان در سطح شهر را با مشكل مواجه خواهد ساخت.

رئيس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: نبايد اين نكته مهم را از ياد برد كه چنانچه يك روز مسافربرهاي شخصي در پايتخت فعاليت نكنند ، به دليل كمبود ناوگان حمل و نقل عمومي به خصوص تاكسي ها ، جابجايي مسافران در سطح شهر با اختلال مواجه خواهد شد.

سردار حسين ساجدي نيا با تاكيد بر اينكه پيش از اعمال محدوديت و اجراي طرح هاي ضربتي براي جمع آوري مسافربرهاي شخصي ، بايد ساز و كار ارائه خدمات مطلوب تردد مسافران فراهم شود ، تصريح كرد: ساز و كارهاي ساماندهي مسافربرهاي شخصي بيش ازهر ارگاني به شوراي شهر و سازمان تاكسيراني بستگي دارد.

وي با تاكيد بر اينكه جذب يا حذف مسافربرهاي شخصي به چگونگي گسترش ناوگان حمل و نقل عمومي و سياستهاي سازمان تاكسيراني بستگي دارد، تصريح كرد: در صورت مشاركت سازمان تاكسيراني ، راهنمايي و رانندگي نيز در خصوص برقراري نظم و امنيت در حين فعاليت اين گروه قول همكاري متقابل خواهد داد.

ساجدي نيا در عين حال تصريح كرد: البته راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ آماده است در صورت نياز به اجراي طرح هاي ضربتي برخورد با مسافربرهاي شخصي ، ظرف 2 هفته اين معضل را در سطح تهران ساماندهي كند.

کد مطلب 313183

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها