جمع آوري مسافربرهاي شخصي تردد شهروندان را مشكل خواهد ساخت

رئيس راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: نبايد اين نكته مهم را از ياد برد كه چنانچه يك روز مسافربرهاي شخصي در پايتخت فعاليت نكنند ، به دليل كمبود ناوگان حمل و نقل عمومي به خصوص تاكسي ها ، جابجايي مسافران در سطح شهر با اختلال مواجه خواهد شد.

سردار حسين ساجدي نيا با تاكيد بر اينكه پيش از اعمال محدوديت و اجراي طرح هاي ضربتي براي جمع آوري مسافربرهاي شخصي ، بايد ساز و كار ارائه خدمات مطلوب تردد مسافران فراهم شود ، تصريح كرد: ساز و كارهاي ساماندهي مسافربرهاي شخصي بيش ازهر ارگاني به شوراي شهر و سازمان تاكسيراني بستگي دارد.

وي با تاكيد بر اينكه جذب يا حذف مسافربرهاي شخصي به چگونگي گسترش ناوگان حمل و نقل عمومي و سياستهاي سازمان تاكسيراني بستگي دارد، تصريح كرد: در صورت مشاركت سازمان تاكسيراني ، راهنمايي و رانندگي نيز در خصوص برقراري نظم و امنيت در حين فعاليت اين گروه قول همكاري متقابل خواهد داد.

ساجدي نيا در عين حال تصريح كرد: البته راهنمايي و رانندگي تهران بزرگ آماده است در صورت نياز به اجراي طرح هاي ضربتي برخورد با مسافربرهاي شخصي ، ظرف 2 هفته اين معضل را در سطح تهران ساماندهي كند.

